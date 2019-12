El Gordo llega a Teruel desde Reus

En la provincia de Teruel, el Gordo ha llegado a varias localidades a través del Centro Aragonés ‘El Cachirulo’ de Reus, que mediante sus socios ha vendido participaciones a 5 euros. A Peñarroya de Tastavins han ido “tres o cuatro” boletos, según explica uno de los vecinos agraciados, que prefiere mantenerse en el anonimato y que percibirá tras haber comprado una de esas participaciones, 80.000 euros netos. “Ha sido como caído del cielo, un buen respiro, taparemos unos cuantos huecos que tenemos por ahí”, ha dicho.

Otro vecino de Peñarroya de Tastavins, José Vives, también con una papeleta, ha explicado que lo primero que hará será una gran fiesta con su pandilla, unas 25 personas y ha dicho que ha sentido “una gran alegría”.

Desde esa misma asociación de Reus, la suerte ha llegado también a Alcañiz, Calanda, Castel de Cabra y Monreal del Campo. De esta última localidad es natural el presidente de ‘El Cachirulo’, José Allueva, que este domingo por la mañana ha recordado que empezaron a vender lotería ya el pasado mes de julio y que sin duda celebrarán el acontecimiento “en cuanto tengamos un poco de tiempo”.

En Alcañiz, trabajadores y residentes de la Residencia Alcañiz celebran desde este domingo por la mañana que les ha tocado el Gordo. Desde el centro han vendido tres talonarios de participaciones de El Cachirulo de Reus entre vecinos, empleados, personas mayores y amigos. Pilar Magrazó lleva muchos años repartiendo el número que le deja su hermano, que vive en Reus y es socio de El Cachirulo. “Mi hermano nos ha traído la suerte y la jota le ha dado suerte a Cataluña”, dice Pilar, gerente de la residencia, llena de emoción. “Lo mejor es que ha estado muy repartido”, añade.

En Teruel capital, el dueño del Estanco ‘Sagrario’, Luis Calomarde, expresaba su alegría tras haber vendido a través de la máquina un décimo del quinto premio 6.293, cuyo propietario recibirá 6.000 euros. “Algo es algo en esta ciudad que no suele dar muchos premios”, ha dicho Calomarde posando orgulloso con el cartel que le ha llevado la Administración de Lotería. “Me da mucha alegría -ha dicho-, yo estaba tan tranquilo en casa cuando me han llamado de Loterías y he pensado: ya he dado un premio”.

También en la capital mudéjar, Ana Basile y José Manuel Ambrosio, matrimonio y propietarios del bar Segunda Avenida, en la plaza del Torico, celebraban ser poseedores de un décimo del quinto premio 75.206, vendido en Soria y al que ellos accedieron intercambiando otro número con una clienta de raíces turolenses que vive en la capital soriana. “Nos lo vamos a gastar aquí, en Teruel, estamos supercontentos”, decían mientras preparaban un vermú para brindar por la suerte. Al menos otros dos décimos de ese quinto premio soriano han llegado a Teruel.