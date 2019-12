La vidente no acierta ni una cifra en el número que predijo que sería el Gordo

Su predicción hizo que los décimos volaran de las administraciones. Bueno, por lo menos ayudaron bastante a que se vendieran como churros. Hasta que se acabaron, claro. Elsa Altagracia es una vidente dominicana de 51 años afincada en Orense que hace unos días predijo que el número correspondiente al Gordo del sorteo de Navidad sería el 86098, a la venta en administraciones de muchos puntos del país y, por ende, de Zaragoza. No fueron ni uno ni dos los zaragozanos que, en cuanto circuló la noticia, se acercaron hasta los puntos de venta para adquirir un décimo. O varios. Viaje en balde. El 86098 estaba agotado ya. La suerte estaba echada.

Un Gordo muy madrugador dejó claro que las facultades extraordinarias de la pitonisa no estaban operativas en el momento en que dijo haber soñado con el susodicho número, que por cierto si se escribe en un papel y se le da la vuelta sigue siendo el mismo. Entre el 86098 y el 26590 solo hay un número en común, el cero, y ni siquiera está en el mismo sitio. Quizá Altagracia no tuvo un sueño, sino una pesadilla, y por eso no dio una (o casi ninguna) en su predicción. Aunque ya se sabe, lo dice el eslogan: "Si sueñas, Loterías". Quizá para el año que viene...