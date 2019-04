Sánchez tiende la mano a todos para gobernar dentro de la Constitución

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha salido a celebrar su victoria en las elecciones con un millar de militantes que se han concentrado a las puertas de Ferraz y les ha dicho que ese triunfo supone que ha "ganado el futuro y ha perdido el pasado" y que va a tender la mano "a todos los grupos para gobernar dentro de la Constitución".

Los militantes del PSOE recuerdan a Sánchez: "¡Con Rivera, no!" y "No es no"

El millar de militantes que se ha concentrado a las puertas de Ferraz para celebrar la victoria electoral del PSOE ha recordado a Pedro Sánchez sus líneas rojas en materia de pactos: "¡Con Rivera, no!" y "No es no", le han gritado cuando ha salido a dirigirles unas palabras.

Junto a él, en la plataforma instalada para la ocasión, estaban su mujer, Begoña Gómez; la presidenta del PSOE, Cristina Narbona; la vicesecretaria general, Adriana Lastra; la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo; y el secretario de Organización y coordinador de campaña, José Luis Ábalos.

