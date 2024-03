Esta es la pieza del coche que puede romperse con facilidad al pasar por encima de un badén

La presencia de badenes en las carreteras de España se ha convertido en algo habitual para que los conductores no sobrepasen los límites de velocidad. La Dirección General de Tráfico (DGT) los ha instalado, sobre todo, en las entradas y salidas de los pueblos y ciudades. No obstante, si no se sobrepasan con cuidado, pueden tener consecuencias negativas para algunos vehículos.

De hecho, para todos aquellos que no reducen la velocidad ni aunque vean un badén, hay que saber que si se sobrepasa uno con un exceso de velocidad, se puede llegar a romper alguna pieza del coche, como es el caso del 'splitter'.

Qué es un 'splitter'

Los 'splitters' son piezas aerodinámicas ubicadas en la parte delantera de muchos vehículos, especialmente en los modelos deportivos y de alto rendimiento. Estas piezas están diseñadas para mejorar la estabilidad del vehículo al dirigir el flujo de aire debajo del automóvil, lo que ayuda a mejorar la eficiencia y el rendimiento aerodinámico.

Sin embargo, los badenes pueden representar un peligro para los 'splitters', debido a su diseño y altura. Cuando un vehículo pasa sobre un badén a una velocidad considerable, el 'splitter' puede golpearlo, lo que resulta en daños que van desde rasguños menores hasta roturas completas. Además del riesgo de daño físico, esto puede llevar a costosas facturas de reparación para los propietarios de vehículos afectados. Y es que, estas piezas son muy caras.

Los propietarios de vehículos con 'splitters' deben estar especialmente atentos cuando conduzcan en áreas donde se sabe que hay badenes. Reducir la velocidad y maniobrar con cuidado sobre estos obstáculos puede ayudar a minimizar el riesgo de daños en el 'splitter' y otros componentes del vehículo.