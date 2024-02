La Unión Europea prohíbe estos colores para coches y motos este 2024

En este 2024 se dejarán de ver ciertos colores de coches y motos porque la Unión Europea los ha prohibido debido a un compuesto contaminante. El color que dirá adiós en las carreteras es el cromado, uno de los que menos se ve en España, pero que ciertas gamas altas de coches lo siguen escogiendo como color predilecto.

Exactamente, la Unión Europea ha prohibido el empleo del compuesto cromo hexavalente para tintar las carrocerías de los vehículos. Este compuesto conseguía darle a los coches y motos un tono especialmente brillante y reluciente. Pero, posee un carácter contaminante para el medio ambiente y un efecto que puede resultar cancerígeno para las personas.

Aunque estas tonalidades se suelen ver en vehículos exclusivos o de alta gama, una gran cantidad de elementos de los coches y las motos que se ven hoy en día están cromados. Es el caso, por ejemplo, de marcos de las ventanillas, parrillas o piezas interiores.

La Unión Europea prohíbe los colores cromados en coches

Esta medida de prohibición de los colores cromados en los vehículos se une a la reciente prohibición de la purpurina por parte de Europa. Y, esta nueva medida se forjó ya en el año 2017, cuando la Unión Europea incluyó en su Directiva 2011/65/UE, junto a otros componentes tóxicos como el mercurio, cadmio o el plomo, la restricción del cromo hexavalente. Dicha directiva daba un plazo de siete años a los fabricantes para buscar alternativas a la utilización de este material. Cumplido ahora ese plazo, se prohíbe definitivamente la utilización de este compuesto en el proceso de pintado de los vehículos.

Eso sí, hay que apuntar que dicha prohibición no tiene carácter retroactivo. Es decir, a partir de este 2024 las empresas automovilísticas no podrán usar el color cromado para los nuevos vehículos que fabriquen, pero esto no quiere decir que se prohíba también la circulación de los coches y motos que ya existen y tienen este material en su carrocería.