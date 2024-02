Carlos Lahoz: "El coche eléctrico necesita todavía un empujón en España"

Desde su llegada en abril de 2023 a Kia, el fabricante de automóviles coreano no ha parado de crecer en Europa.

La marca sigue en expansión.

Ha sido otro gran año para Kia, puesto que seguimos batiendo récords no solo a nivel mundial, sino también en Europa, donde hemos vendido un 5% más que en en 2022 con la comercialización de más de 570.000 unidades.

También crecen en España.

Aquí hemos vendido más de 60.900 unidades, con una cuota del 6,8%, convirtiéndonos en la segunda marca más vendida por segundo año consecutivo. Un verdadero hito.

Y también son líderes en Aragón.

Nuestros concesionarios en las tres provincias han sido fantásticos: el cliente aragonés tiene mucha confianza en la marca Kia. Por ejemplo, en Zaragoza, con nuestro concesionario Autosalduba, hemos sido la marca líder en la provincia con una cuota de mercado del 13%.

¿Cuál es la clave del éxito?

Parte del éxito es que el cliente esté satisfecho. Nuestra política gira en torno a garantizar que esté acompañado siempre y no deje de generar experiencias positivas con la marca.

¿Cuáles serán los nuevos modelos para 2024?

En estos últimos años hemos renovado prácticamente la gama de productos hasta contar con presencia en los principales segmentos y una oferta competitiva de vehículos electrificados, dónde prácticamente todos nuestros modelos cuentan con alguna opción híbrida, híbrida enchufable o completamente eléctrica. El 2024 habrá cambios en el Picanto y Sorento, dos de nuestros modelos con más tradición.

¿Cómo afrontan la llegada del coche eléctrico?

Tendremos 15 modelos completamente eléctricos en todo el mundo para el año 2027.

El nuevo Kia EV9 tiene cinco metros de longitud y tres filas de asientos Kia

El EV9 se ha convertido en el nuevo estandarte de Kia.

Será la estrella del año. Es un vehículo diferente a todo lo que habíamos visto hasta ahora en la marca. Es el primer SUV con 3 filas de asientos 100% eléctrico de la compañía y con una tecnología muy avanzada. El EV9 es un vehículo preparado para todo con una autonomía de hasta 505 km y, pese a que no es un modelo de gran volumen para nosotros, sí es una clara demostración de lo que Kia es capaz de ofrecer en materia de vehículos eléctricos.

¿Sigue siendo Kia hoy una marca ‘de bajo coste’?

Kia hace tiempo que dejó de ser ‘low cost’. El cambio comenzó en 2006, con la contratación de Peter Schreyer como jefe de diseño y el inicio de la producción europea en Zilina. Kia ha hecho una gran apuesta por el diseño, la calidad, la tecnología y la electrificación, siendo así una de las marcas con uno de los porfolios más completos del mercado.

"Hace tiempo que Kia dejó de ser una marca 'low cost' gracias a su apuesta por el diseño y la tecnología"

El precio del coche ha experimentado un notable aumento en los últimos años. ¿Se ha convertido en un objeto de lujo?

El automóvil no es, en mi opinión, un artículo de lujo, aunque sí que es cierto que los vehículos, en general, se han encarecido en los últimos años. Por un lado, se ha producido un encarecimiento de los materiales y transportes, pero, sobre todo, hay que tener en cuenta que los vehículos han cambiado de una manera muy importante en este tiempo, con una apuesta muy decidida por las tecnologías electrificadas, las baterías, la conectividad, los servicios, la seguridad del automóvil, etc. Así, es difícil comparar los coches de hoy día con los de hace cinco años.

¿Para cuándo prevé la llegada del coche eléctrico barato?

Es complicado poner una fecha, pero vemos como cada vez más la oferta de coches eléctricos es mayor en el mercado. Hasta ahora la mayoría de los vehículos pertenecían a segmentos como los SUV y las berlinas, con grandes baterías y mucha tecnología. Sin embargo, en los próximos años veremos la llegada de modelos dirigidos a segmentos más pequeños, más adaptados a los gustos de los europeos y que serán más accesibles en términos económicos. En nuestro caso, pronto veremos a vehículos como el EV3 o el EV4, dirigidos precisamente a este tipo de clientes.

"En los próximos años veremos la llegada de modelos eléctricos que serán más accesibles en términos económicos"

¿El desarrollo del coche eléctrico es similar en los 42 mercados que usted dirige?

No, de hecho, cada mercado es muy, muy diferente y no son comparables. Hay países donde la apuesta por el coche eléctrico es muy importante desde hace años, como en los países nórdicos. Allí hay más cultura de coche eléctrico, la ciudadanía está más concienciada y los gobiernos han ayudado a que estos coches sean una realidad. En otros países cuesta un poco más, pero vemos como poco a poco el mensaje va calando entre la población y las autoridades. Por la parte que nos toca, esperemos que la transformación sea total en todos los países en un período de tiempo no muy largo, porque mercados como el español necesitan todavía un empujón para estar al nivel de electrificación de otros grandes mercados.

Los fabricantes de los vehículos chinos ya están en Europa, especialmente en el segmento de los eléctricos. ¿Cómo van a afrontar desde Kia esta competencia?

La competencia siempre es buena para mejorar, pero debemos mirarnos a nosotros mismos. Confiamos ciegamente en la calidad y fiabilidad de nuestros productos, puesto que hemos hecho una apuesta muy fuerte por la electrificación.