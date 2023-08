Estas son las mejores horas para conducir y evitar los radares móviles de la DGT

La Dirección General de Tráfico (DGT) tiene multitud de aparatos de vigilancia por todas las carreteras de España, en total 780 radares fijos, 545 móviles y 92 de tramos. No es de extrañar que muchos conductores se hayan hecho un mapa, por ejemplo, de los radares que más multan en Aragón. Y es que, todos estos sistemas de vigilancia están activos y dispuestos a multar a aquellos que se sobrepasen de velocidad.

Los radares fijos no preocupan mucho a la población porque están muy señalizados en las carreteras, pero, los móviles sí preocupan a los conductores porque no son predecibles y no sabemos dónde los va a colocar la Guardia Civil de Tráfico, aunque la DGT haya confirmado hasta 1.325 ubicaciones de radares móviles posibles.

Así que, deberíamos conducir siempre dentro de los límites establecidos por las diferentes vías por las que circulamos para evitar multas de radares móviles de la DGT. Pero, existen otras opciones para esquivar estos sistemas de vigilancia, como las aplicaciones que alertan de la presencia de radares, sean fijos o móviles, como Google Maps. Y, como no, conocer cuáles son las horas más tranquilas en las que conducir porque es más difícil encontrarse radares móviles.

Las horas en las que no multan los radares móviles

Existen determinadas franjas horarias, denominadas tranquilas, en las que es más difícil toparse con un radar móvil. La DGT solo ha confirmado la existencia de hasta 545 radares móviles, pero, como hemos apuntado antes, hay más de 1.320 ubicaciones donde se pueden ocultar. Así que, conocer las horas más tranquilas donde hay menos sistemas de vigilancia móviles es una ventaja.

Debido a los desplazamientos extraordinarios de las vacaciones de verano, la DGT ha confirmado en diferentes canales los horarios en los que se prevé un mayor volumen de tráfico y, por tanto, estas serán las horas en las que se se movilizarán más radares móviles para controlar la velocidad y evitar accidentes.

Con esta información, las peores horas para viajar, porque se prevén con más tráfico, con más vigilancia y, por tanto, con más probabilidad de multan son: los viernes, desde las 16:00 hasta las 22:00 horas. Por otro lado, los sábados, desde las 9:00 de la mañana hasta las 13:00 horas y, por último, los domingos desde las 19:00 hasta las 00:00 horas.

Así que, si quieres viajar tranquilo y con menos radares, lo mejor es elegir los días entre semana y hacerlo en las primeras horas de la mañana o ya por la noche.