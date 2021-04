Hasta 1.300 euros de ayuda para las motos eléctricas con el Moves III

No solo los coches están incluidos en el plan Moves III aprobado por el Gobierno el pasado 13 de abril para lograr el impulso de la movilidad eléctrica en España. Las motos eléctricas también forman parte del programa de ayudas con hasta 1.300 euros por vehículo como máximo, en general, algo más de un 10% sobre el precio de venta.

El apoyo a la compra hace referencia a scooter y motocicletas similares a las de 125 cc, con una potencia del motor igual o superior a los 3 kW (4,02 cv), una autonomía de hasta 70 km y un precio máximo de 10.000 euros. Estas condiciones dejan fuera de las ayudas a los ciclomotores (hasta 50 cc), que son los modelos más pequeños y baratos del mercado.

El plan, que supone una inversión de unos 11 millones de euros en Aragón, contempla ayudas al usuario de 1.100 euros, que suben hasta los 1.300 euros si se achatarra un vehículo de siete o más años. Contempla, además, ayudas de 700 y 750 euros para pymes y grandes empresas, respectivamente. (900 y 950, si hay achatarramiento).

Álvaro Redondo: "El plan es un buen aldabonazo para el mercado de motos eléctricas porque deja sus precios al mismo nivel de las de gasolina"

“El plan es un buen aldabonazo para el mercado de motos eléctricas porque deja sus precios al mismo nivel de las de gasolina”, afirma Álvaro Redondo, director general de Ebroh, distribuidor desde Zaragoza de vehículos como la Spuma Li, la Bravo GLE y la Veracruz. “El apoyo nos debería dejar contentos, aunque ha de ser más ágil y fácil de gestionar, sin la farragosa burocracia del anterior plan que dificultó considerablemente su eficacia y puesta en marcha”, añade.

Ebroh Bravo GLE. Precio: 4.320 euros (con descuento y ayuda Moves). Batería: Litio 100 Ah 72 V. Potencia: 5000W. Velocidad máxima: 115 Km/h. Autonomía: hasta 100 Km. Neumáticos: Delantero 110/70-17 – Trasero 140/70-17. Frenos: De discos con CBS. Doble disco delantero.

Ebroh

El Spuma Li 5K, scooter de acceso a la gama Ebroh, con un precio de 3.790 euros quedará con las ayudas en 2.690 o 2.490 euros si hay achatarramiento de una moto antigua. En la gama de Ebroh, por encima, el Veracruz pasará de 3.890 euros a 2.790 euros. Y, la Bravo GLE, una vistosa motocicleta ‘nacked’ sin carenado saldrá por 4.320 euros, frente a los 5.420 que cuesta en la actualidad sin descuentos ni ayudas.

A estos precios, que igualan en parte a algunos modelos de gasolina, hay que añadir el bajo coste de mantenimiento, la fiscalidad favorable y la posibilidad de convertirse en un medio de transporte para acceder al centro de las ciudades, cada vez más difícil para los vehículos en general.

Lucio Sádaba, distribuidor de Tilgreen desde Zaragoza para toda España Francisco Jiménez

Lucio Sádaba, distribuidor desde Zaragoza de la marca Tilgreen, también comparte las bondades del nuevo plan Moves III para el mercado. “Es bueno porque, aunque no reduce el IVA que propugnaba el sector, sí equipara el precio de las eléctricas a las de gasolina”. “Sin duda, el programa va a dar un impulso importante a la movilidad eléctrica en el país en un año que, por otra parte, ha sido desastroso”.

Lucio Sádaba: "El programa va a dar un impulso importante a la movilidad eléctrica en el país”

En la gama de Tilgreen, su maxiscooter Tilmax, de 6.000 W de potencia, podrá adquirirse con la ayuda del Moves por 3.400 euros, si el usuario entrega a cambio una moto para la chatarra. Su modelo de acceso a la gama, la Tilscoot RS, un scooter de 5.000 W de potencia y hasta 100 kilómetros de autonomía queda en 3.700 euros, incluidos los descuentos.

Tilgreen Tilmax.Potencia máxima (CV): 8,16 CV. Potencia máxima (kW/rpm): 6.000W. Velocidad máxima (km/h): 110 km/h. Autonomía (km): 90 Km. Precio: 3.400 € (con descuentos y plan de ayudas Moves III).

Tilgreen

Desde su tienda de Zaragoza, Sádaba no podrá, no obstante, aplicar descuentos ni a patinetes ni bicicletas eléctricas que el Moves no contempla en su propuesta.

Efun Pusa. Garantía: 80.000 km o 8 años. Precio: 3.490 euros. Velocidad: 95 km/h. Tiempo de recarga: 6 horas. Autonomía: 100 km. Potencia: 5 W. Permiso de conducción: A1/B. Efun

También desde Zaragoza, Efun arranca su gama de scooter y motocicletas con su modelo Pusa, una eléctrica que alcanza los 95 km/h y ofrece una autonomía de hasta 100 km, por 3.490 euros.