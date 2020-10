¿Sabes cuánto consume y contamina tu coche?

Muchas veces se duda entre la conciencia y la eficiencia a la hora de elegir vehículo o, una vez elegido, el modo de conducirlo. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se ha hecho eco de una base de datos colaborativa para que no haya que elegir entre ambos condicionantes: se llama Mile 21 (More Information Less Emissions), ha sido financiado por la Unión Europea (UE) y compara datos de consumo real con las cifras homologadas por el fabricante y las experiencias de otros conductores.

Es un hecho que la reducción de emisiones a la atmósfera, especialmente de CO2, es un valor cada vez más considerado entre fabricantes y usuarios de vehículos. Además, la UE ha endurecido los requisitos de homologación del consumo y las emisiones para los coches nuevos. El problema es que el consumo real de los coches es mucho mayor que el publicitado por las firmas; de hecho, en 2017 la diferencia entre lo anunciado y lo real llegó a ser del 39 %.

La efectividad de las nuevas normas, bajo el paraguas de la WLTP (World Harmonized Light-duty Vehicle Test Procedure, o procedimiento mundial de pruebas para vehículos ligeros) necesita de datos reales para ser más eficaz. Es necesario recoger los datos de consumo en distintas condiciones de circulación y contrastarlos con los que los fabricantes han homologado. En cuanto a las emisiones, está claro que cuanto más combustible fósil quema un coche, más CO2 emite.

En Mile21 participa OCU (inscripción en ocu.org/mile21), las asociaciones Test Achats, Altro Consumo y Deco, así como la Universidad de Tesalónica, ICCT y TNO. La base de datos permite a los usuarios revisar su historial de repostajes, el coste, su consumo medio, el CO2 emitido y, de manera sencilla, la comparación detallada con las cifras anunciadas por la marca, además de consejos para ahorrar consumo.

Tras crear la cuenta y registrar el vehículo, la base de datos se alimenta con la cantidad y el precio de cada repostaje. En cada tramo entre repostajes se pueden ir aplicando los consejos recibidos sobre conducción eficiente, y ver su reflejo en el consumo. También es bueno marcarse retos. La base de datos afina su efectividad con un mayor número de usuarios registrados aportando datos, a fin de comparar el consumo real de los automóviles nuevos y usados que se venden en Europa; contar con las cifras oficiales, datos de los usuarios y datos obtenidos por dispositivos de medición instalados en los vehículos hace esas cifras más precisas.

Cómo funciona la base de datos Mile21

Si quieres ser uno de esos conductores, sigue estos pasos: