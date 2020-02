Adiós del Reino Unido: "Se van y nadie sabe muy bien qué va a pasar en muchos campos. Ese es el gran problema"

El centro de Londres presentaba a primera hora de hoy el aspecto de un viernes cualquiera: gente yendo al trabajo y menos tráfico que de costumbre a las puertas de un fin de semana. Nada evidenciaba la jornada histórica que iba a vivir el Reino Unido con su salida -a las 23.00 GMT- de la Unión Europea tras 47 años de su ingreso en el bloque comunitario. Quien era muy consciente del día que le esperaba era la aragonesa Amparo Polo, corresponsal del diario económico ‘Expansión’ en Londres desde 2007, que en ese momento hacía algo de deporte en un parque para "aguantar el tirón" ante el colofón de un ‘brexit’ del que ha estado informando a lo largo de tres años y medio. "Habrá muchas fiestas de celebración y oiremos a Boris Johnson (primer ministro británico) diciendo que es el principio de una nueva era para el país. Luego habrá que ver cómo acaba la era", avanza con tristeza. "Este país está dividido y con este proceso no gana nadie", añade.

En el Reino Unido residen unos 200.000 españoles, de los cuales más de 2.200 son de Aragón (inscritos en el Censo Electoral de los Residentes Ausentes, aunque puede haber más sin registrar). Para ellos -como para el resto de ciudadanos europeos- las cosas pueden cambiar a partir de 2021, que es cuando concluiría el periodo de transición. "La firma de la ley del 'brexit' es lo de menos; lo demás viene después: cómo solucionamos el asunto del acuerdo comercial, que va a llevar años. Johnson asegura que lo va a hacer en 11 meses. Eso solo se lo cree él; es prácticamente imposible", asegura la periodista oscense. "Se van y nadie sabe muy bien qué va a pasar en muchos campos: qué va a pasar con los ciudadanos, qué derechos van a tener, si van a necesitar una visa para entrar en este país... Todo eso está en el aire. Ese es el gran problema del ‘brexit’", subraya.

En su caso al trabajar para una empresa española no se enfrenta a las incertidumbres que puedan tener aquellos que estén contratados por compañías británicas o tengan negocios en la isla. Como recuerda Amparo, todas las grandes firmas españolas están presentes ahí. "El ‘brexit’ es una pérdida tremenda para Europa, pero España es uno de los países que más sale perdiendo. Ha sido uno de los principales inversores en todo este tiempo. Y también es una pérdida para el Reino Unido", indica. Al mismo tiempo, afirma que para ella es muy triste ver cómo "un país que tenía lo mejor de los dos mundos" abandona todo eso por la promesa de que van a ser más libres, van a retomar el control de sus fronteras o van a suprimir la burocracia de Bruselas, entre otras cosas. "Es una ilusión que habrá que ver si se cumple o no", advierte.

En el terreno personal, Amparo y su familia (es madre de tres hijos) se plantean hacerse el pasaporte británico; además de tener pendiente solicitar el estatus de asentado ("se hace superrápido en el móvil"). "Mucha gente no se fía de que ese estado de asentado sirva para demostrar que has estado aquí toda tu vida, que has pagado impuestos y tienes todos los derechos de sanidad, educación... como un inglés. A lo mejor eso afecta a mis hijos si van a la universidad, que está por ver. El riesgo es que se disparen las tasas a los comunitarios; con lo cual ser británico o no cuando llevas toda tu vida aquí sí que va a ser una diferencia. O mucha gente teme que entrar y salir de este país se convierta en una pesadilla como cuando vas a Estados Unidos. Habrá que ver cómo acaba; igual no es tan drástico", dice.

Un previsado en un pdf

Quien ya lo tiene es Fernando Gomollón-Bel, divulgador científico que trabaja desde hace casi dos años en Cambridge en un proyecto europeo sobre las propiedades del grafeno. "Tengo un previsado, que es un pdf en el correo electrónico, que me dice que me pudo quedar hasta final de 2024 sin pedir ningún papel más", señala. El programa en el que trabaja este aragonés tiene financiación europea hasta 2023, aunque el objetivo es conseguir dinero de la UE durante más tiempo.

Aunque él está tranquilo, también pone el acento en la incertidumbre que rodea la salida de Londres. "Ese es el problema. No tienen nada planeado ni una ‘hoja de ruta’ o si la tienen no la han hecho pública. Es todo un misterio. La próxima semana viajo a Francia; puedo entrar tranquilamente porque soy ciudadano europeo, pero lo de volver no sé cómo va a ser", asegura. "Esto es como si te divorcias, pero no hablas de lo que va a pasar después", añade.

De lo que no tiene duda es de las oportunidades laborales que ofrece el Reino Unido. "Por culpa o gracias al ‘brexit’ hay más oferta. Mucha gente está pensando en volver a Europa o a sus lugares de origen como La India, China... Quedan bastantes puestos de trabajo libres y hay mucho movimiento; mucha gente cambia de empleo cada dos o tres años", explica Fernando Gomollón-Bel, quien no ve la ventaja de estar fuera de la Unión. "Siempre he creído mucho en el proyecto de la UE y en que juntos somos más fuertes. El 'brexit' es un poco suicidio; con todo lo que aporta estar dentro y más a un país que tiene tanta investigación científica. A ver qué pasa luego. Que salga no quiere decir que no entren después o que se queden a mitad de camino como Noruega o Suiza, que no están dentro pero que a efectos prácticos es como si lo estuvieran", sostiene.

Por su parte, Javier Díez, un aragonés profesor de español que vive en Manchester con su mujer, médico, desde hace casi ocho años, cree que no deberían tener problemas con el 'brexit'. "Al principio fue un 'shock' pero como es un tema que viene de lejos, ya estamos acostumbrados y sabíamos que tarde o temprano iba a pasar. No pensamos que nos vaya a afectar demasiado la desconexión (en especial, en el primer año), pero tampoco tenemos más noticias que las que van apareciendo por televisión. En principio, como llevamos viviendo más de cinco años, no deberíamos tener ningún problema. El Gobierno nos ha concedido ya el 'settlement status' para quedarnos", explica.

Además, este aragonés habla de las oportunidades que el país británico ofrece a su familia. "Tenemos dos hijos que son bilingües y pensamos que al quedarnos aquí les estamos dando mayores oportunidades laborales para su futuro", destaca.

Ingleses en Aragón

Mientras, en la Comunidad aragonesa hay casi 900 británicos, según los datos del INE. Dos de ellos son Donald Barnett, de Birmingham y desde hace casi 12 años en Zaragoza, y Thomas Clapson, de Ipswich y que llegó a la capital aragonesa hace un año y medio. Ambos son profesores de inglés en la academia Enseñalia de Gran Vía.

Para Donald, que se considera europeo, la salida de su país es algo triste. "Es una cosa de los políticos. No tiene sentido salir de Europa. Todo el mundo necesita unirse. La gente piensa que todo va a cambiar a mejor, pero eso no va a ser así. Las cosas todavía no están claras y el problema va a ser después del 31 de diciembre", afirma. Sin embargo, se muestra optimista de que tras el 'brexit' las relaciones entre países sean las mismas a través de acuerdos bilaterales. "Creo que España y Gibraltar van a hablar más", sostiene. Además, indica que aunque nuestro país y el Reino Unido parezcan diferentes, no lo son. "La gente es buena", señala.

Por su parte, Clapson, que votó 'no' a salir de la Unión, destaca que a partir de ahora más jubilados van a venir a España y que tendrán que seguir las reglas de nuestro país "para convertirnos en europeos". "El 'brexit' fue presentado para votar en la esperanza de que la gente no optase por salir de la UE. El Gobierno no pensaba que la gente iba a querer salir. Esa es la causa del poblema; el Ejecutivo no estaba preparado para esto", indica, al tiempo que tacha a David Cameron de irresponsable. No obstante, para ambos británicos todo va a seguir igual, por lo menos todo este 2020, a pesar del 'bye, bye' de Londres.