El Gobierno de Aragón cree que el coronavirus y el Brexit no afectarán al turismo en la comunidad

El vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, y la directora general de Turismo, Elena Allúe, han considero que la epidemia del coronavirus, que se ha extendido por China, y la salida del Reino Unido de la Unión Europea, no afectarán al turismo en la comunidad.

Respecto al Brexit, que se produce de forma efectiva este viernes 31 de enero, Allué ha indicado que los datos del mercado británico han seguido la misma tendencia que en otros países y han mejorado respecto a ejercicios anteriores.

Por ello, ha descartado que el Brexit o la quiebra de la aerolínea Thomas Cook hayan afectado al turismo británico en Aragón que, según han recordado, es "residual". "Viajan más a las islas y a la costa".

Sobre las exportaciones aragonesas, Aliaga ha considerado que los efectos del Brexit "aún no se pueden valorar" si bien las empresas tenían esta cuestión "interiorizada" y se han preparado para "mirar a otros mercados".

En cuanto a los aragoneses residentes en Reino Unido, el consejero ha recordado que "una cosa es la salida efectiva" y otra los "plazos" para cuestiones como la residencia o el permiso de trabajo. A este respecto, ha aseverado que el Gobierno de Aragón se encuentra trabajando con el Ministerio de Asuntos Exteriores, a quien le compete esta materia.

Coronavirus

Por otro lado, cuestionados sobre la influencia de la epidemia del coronavirus que se ha extendido por China y si puede afectar al turismo de este país en España, Allué ha opinado que "cualquier movimiento internacional" afecta a un país "tan turístico" como España y que, en el caso del mercado chino afecta al "turismo de interior".

No obstante, ha considerado que no habrá "mucha influencia" en la llegada de turistas chinos debido a que estos meses no cuentan con mucha afluencia de viajeros de este país.

Además, ha indicado que, si bien algunas compañías han anulado vuelos con origen en el país asiático, las fechas de estos viajes simplemente se han pospuesto por lo que "el número de viajeros va a permanecer igual".

A pesar de la epidemia, Aliaga ha señalado que el mercado chino ha incrementado la demanda de productos agroalimentarios con empresas instaladas en Aragón, como es el caso del sector porcino, por lo que estos acuerdos pueden servir, a su juicio, para "paliar" otros efectos de coyuntura internacional como los aranceles impuestos por Estados Unidos.