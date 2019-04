Aragoneses en París: "La gente lloraba sin consuelo al ver lo que estaba ocurriendo"

Blanca Perales, zaragozana de 22 años, ha vivido en primera persona el terrible suceso de París. Al salir de su vivienda, muy próxima a la catedral de Notre Dame, ha visto una gran columna de humo en el cielo y no ha dudado en acercarse a comprobar qué estaba ocurriendo. Eran las 19.15, apenas unos minutos después de que el incendio en el monumento gótico fuese oficialmente declarado.

“Había quedado con unas amigas y, al salir a la calle, he notado que algo grave pasaba. Vivo a dos minutos de Notre Dame y olía mucho a humo. He corrido hacia allí y he visto un grupo enorme de personas agolpado en los alrededores. Algunos lloraban desconsoladamente; otros, cantaban canciones. Ha sido conmovedor”, explicaba esta estudiante de Derecho que lleva desde septiembre en la capital francesa.

“A pesar de la distancia, nos llovían trocitos de los materiales que estaban ardiendo y, a petición de la Policía, nos hemos tenido que alejar”, añadía Perales, que sobre las 20.30 se ha retirado de la zona.

Blanca Perales, zaragozana de 22 años, ha vivido en primera persona el terrible suceso de París. Blanca Perales, zaragozana de 22 años, ha vivido en primera persona el terrible suceso de París.

Dos enfermeros emigrados: "Nos da mucha pena. Habíamos pasado tantas veces por delante..."

Por su parte, la andaluza María Pérez Menoyo -que tiene a parte de su familia pendiente en Aragón- se encontraba de viaje con su pareja en la capital francesa cuando les ha sorprendido la noticia. "Estamos ahora mismo en el hotel con la televisión puesta. Nosotros vivimos aquí cinco años. Y al ver la columna de humo nos ha sorprendido", relata esta enfermera granadina. Lo que no esperaban ni ella ni su pareja es que el incendio proviniera de la monumental catedral parisina, símbolo de la ciudad, que tantas veces han visto de cerca. "Al final, por una cosa u otra, era una zona en la que pasábamos mucho rato, y da mucha pena. Hemos pasado tantas veces por delante… Hoy mismo al cruzar el río la hemos visto. Notre Dame es un emblema de París, que se ve desde cualquier punto del Sena. Cuando vimos el humo, para nada imaginábamos que venía de ahí", afirma esta enfermera.

María y su pareja, ambos enfermeros emigrados en París, en Notre Dame hace seis años. M. P. M.

Ella y su pareja llevaban apenas cinco días en la capital francesa, arreglando papeles y cerrando cuestiones pendientes de la Seguridad Social para poder volver a casa. El devastador incendio de Notre Dame ha coincidido con su cumpleaños. Pero esta -dice- no es la primera vez que viven en París una tragedia. "Cuando ocurrió el ataque del Charlie Hebdo y los atentados de la sala Bataclan estábamos aquí. Yo de primeras incluso he pensado en un atentado… igual por el triste recuerdo de estas otras veces", confiesa. Por el momento, todo apunta a los trabajos de restauración que se estaban haciendo en el templo. "Estamos en el hotel siguiendo las cadenas locales y todas hablan de ello", explica esta enfermera, que tenía previsto volver a España con su pareja este martes. "En Semana Santa nos volvíamos ya para aquí, porque tenemos un niño pequeñito y queríamos estar con él", cuenta.

Una imagen de la pareja española sacada esta misma tarde en París. M. P. M.

Un zaragozano de vacaciones: "Si hubiéramos llegado 20 minutos antes, nos hubiera pillado"

José Antonio Gracia, un zaragozano que está de vacaciones en París, ha estado haciéndose unas fotos 10 minutos antes de que la catedral de Notre Dame empezara a arder. "Hemos estado a punto de entrar; si hubiéramos llegado 20 minutos antes, el incendio nos hubiera pillado dentro", asegura.

Gracia ya había visto en otra ocasión la catedral y lamenta no poder volver a verla más. "Todavía estoy sorprendido. Ha sido todo una casualidad; queríamos visitar otra iglesia pero como estaba cerrada hemos ido a Notre Dame".

Asegura que había una humareda muy grande y que rápidamente ha empezado a arder. "Al principio había mucho alboroto de gente, pero los bomberos han llegado enseguida y ha estado todo muy bien organizado", afirma este zaragozano.

Gracia y su mujer se han quedado en un puente cercano viendo el suceso pero han sido desalojados de allí por la cercanía del incendio. Según relata, cuando se han marchado "ya había caído media catedral".

El zaragozano José Antonio Gracia y su mujer, en la catedral de Notre Dame minutos antes del incendio HA

El devastador incendio que consume la simbólica catedral de Notre Dame de París, joya del gótico y emblema de la ciudad, ha conmocionado al mundo, que sigue de cerca las imágenes de lo ocurrido, mientras los bomberos tratan de controlar las llamas para salvar la estructura.