El 'reino' de las frutas y verduras en Zaragoza cumple 40 años

Era el 1 de junio de 1984 cuando una pequeña frutería levantó su persiana por primera vez en la calle de Francisco de Quevedo, en el barrio de Las Fuentes de Zaragoza. "¿Cómo no me voy a acordar de esos primeros momentos de nuestra andadura en este bonito oficio de frutero? Hay anécdotas y momentos que nunca se olvidan", confiesa Javier Mené, que entonces tenía 21 años. "Me siento muy orgulloso de haber elegido esta profesión", defiende este vecino de Montañana.

Cuatro décadas después, Javier Mené es el principal distribuidor de frutas y verduras en bares y restaurantes de la capital aragonesa. De hecho, "servicio profesional para hostelería desde 1984" es el lema con el que trabaja Mené.

Desde los primeros años contó con clientes de este sector, que mencionó en el acto del aniversario celebrado este lunes en complejo hostelero Aura de la capital aragonesa. Algunos de esos empresarios continúan a confiando en él como se apreció en la fiesta.

Fiesta de aniversario de Frutas Javier Mené, en Aura de Zaragoza. Montañés

Del tomate de verano a las granadas en otoño. De las coles de invierno, a las fresas y nísperos de primavera. Durante las cuatro estaciones del año, los establecimientos encuentran productos de temporada, frutas, hortalizas y verduras que son elegidas con mimo para llevar a la mesa propuestas sabrosas y jugosas.

También frutos secos y caracoles, raíces y productos exóticos, germinados, hierbas y flores, miniverduras, setas y hongos. Además de encurtidos, algas, confituras, especias o legumbres, entre otros.

En la terraza superior de Aura se dieron cita decenas de cocineros y hosteleros de la ciudad, pero también distribuidores y proveedores que quisieron arropar a Javier y a su mujer, María José, en el evento. Y también a su hijo Adrián, que desde joven trabaja en la empresa familiar. "La continuidad está asegurada", celebró Javier Mené.

Con la incorporación de Adrián, la empresa dio el salto a la distribución, trasladándose a Mercazaragoza. "Me gustaría agradecer a mi padre todo lo que ha hecho en estos 40 años", reconoció el joven. También tiene palabras para su madre: "Y el gran trabajo que tiene mi madre en esta empresa, siempre al pie del cañón y apoyándonos en todo momento".

Javier Mené echa la vista atrás y afianza su pasión: "Hacer feliz al mundo llevando a sus mesas los mejores productos del mercado, sean del tipo que sean".

