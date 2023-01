Verduras con pocos fans: del bimi al chayote

A veces por no arriesgar se encuentra siempre la misma verdura en el plato: judía verde, borraja, acelga, espinaca… “Es miedo a probar productos nuevos. Vamos a sota, caballo y rey”, apunta Álvaro Guerrero, de Albática, en la calle de Pedro María Ric de Zaragoza. En su sección de frutas y verduras, entre los bisaltos y el brócoli, se observan algunos nombres que te pueden llevar al mostrador a preguntar o a buscarlos en Google. “Desde hace unas semanas tenemos chayote, una patata china”, explica Guerrero. Su apariencia se asemeja a un membrillo o una pera, pero con la piel lisa y verde helecho. En esta verdulería apuntan que pertenece a la familia del pepino, sandía y melón. Se puede hornear o hervir para comer en guisos, caldos, cremas, ensaladas, salteadas o como guarnición.

Unas cajas más allá, un cartel anuncia los picantes pimientos habaneros, también celery, similar al apio. “De tanto verlo, los clientes lo compran y repiten”, analiza Guerrero. Esto solo es un mero ejemplo, ya que para fechas concretas en las verdulerías se encuentran opciones más curiosas por sus colores o sabores. En la larga enumeración menciona también la pitahaya, con origen en Centroamérica, pero que ya se cultiva en el sur de España.

“Hay productos que no se demandan mucho –apunta Javier Mené, mayorista de frutas y verduras– porque apenas sabemos nada”. Ese desconocimiento puede ser una de las razones por las que no se adquieren, pero también el cambio de hábito. “El consumo de cardo se ha reducido muchísimo. Ahora solo lo buscan las familias más mayores, ya que los jóvenes se decantan por comprarlo en bote o congelado”, sostiene Mené. El zaragozano señala que cocinarlo entraña cierta meticulosidad: “El secreto es limpiarlo y cocerlo sin que deje de hervir para que no se encalle”.

A la clasificación de las menos demandadas se suma la achicoria, que se sigue cultivando en algunos puntos de la ribera del Ebro –sobre todo, en la alta-, pero en menor medida. “Este año solo me han pedido dos veces”, cuenta Javier Mené. En cambio, brinda varias opciones en la cocina: “La parte amarilla para ensalada, y las hojas verdes trabajarlas como otras verduras”.

Los nabos tampoco se escriben en muchas listas de la compra. El de Mainar apenas se cultiva y aparece de “forma esporádica” en algunos mercados. Desde hace unos años, agricultores y cocineros trabajan intensamente para que no quede en el olvido. De hecho, en los últimos meses se han celebrado actividades para dar a conocer el producto tan auténtico de este pueblo del Campo de Daroca. Otros nabos, como el daikon no acapara tampoco fuertes pasiones, aunque es ingrediente habitual en recetas asiáticas. “Por su forma alargada, se suele cortar con una mandolina y se consiguen tiras, que se rizan al ponerlas en agua. Se pueden comer en crudo, en ensalada por ejemplo, o meterlas en la freidora para hacer un ‘snack’, que es bastante atractivo por su apariencia”, propone Mené.

También por desconocimiento, el bimi es otra verdura que se demanda poco, a pesar de ser considerada “una superverdura”. “Es un cruce entre el brócoli, la col china y el espárrago triguero”, indica Mené. Esa mezcla explica su apariencia: un tallo largo y delgado que culmina en una pequeña cabeza de brócoli. Las opciones también son múltiples: en menestra, a la plancha, al vapor o hervido. Tampoco gozan de mucha fama las lechugas vivas, que se pueden presentar deshojadas en ensalada y aderezar con salsas como la césar. “Resalta el sabor de la lechuga”, dice el mayorista.

Entre todas las coles, la china y la pak choi apenas se compran. Como en otros casos, ofrecen varias opciones: ensalada en crudo, salteada o cocida con patata. La yuca, que se come en algunos países de América, no atesora tantos seguidores en Aragón. La cebolla mini, alemana o de verdeo –que es como un ajete– culmina esta clasificación. Aunque poco, es más utilizada en hostelería que en las cocinas domésticas. “Se trata de una especie de cebolleta tierna, de la que se suelen utilizar más los extremos verdes que las capas blancas”, dice Javier Mené.

Una visita a la verdulería puede ser una oportunidad para perderles el miedo y conocer otros gracias a los consejos del otro lado del mostrador.