Consejos para conservar la ensaladilla rusa sin que se ponga mala

Uno de los platos fríos favoritos de la primavera y el verano en España es la ensaladilla. Como plato principal, como entrante o acompañamiento, en cualquiera de sus formas está buenísima. Además, la receta es muy sencilla y sus ingredientes fáciles de conseguir. Los principales, de hecho, son tan sencillos como la patata, el huevo y la mayonesa.

Y es que, la ensaladilla es un triunfo en el bar, la piscina, la playa o en casa, pero, hay que saber cómo conservarla para que no se ponga mala, sobre todo, si lleva mayonesa casera. Y es que, utilizar este tipo implica bastantes riesgos durante esta época del año. Existen posibilidades más seguras como usar una mayonesa comercial o emplear aliños a base de aceite y vinagre.

Cómo conservar la ensaladilla

Para los que sea un 'must' preparar la ensaladilla rusa con mayonesa casera, tienen que tener en cuenta varios factores. En primer lugar, la salmonella se puede encontrar en los restos de heces pegados a la cáscara de huevo. Y, por otro lado, en este caso se deberá guardar el plato en la nevera y no generar un cambio de temperatura para que no proliferen las bacterias o el moho.

Por otro lado, para preparar la mayonesa es recomendable lavar los huevos con agua y vinagre y preparar la mayonesa en un espacio fresco y limpio. Sin olvidar, tener cuidado al cascar los huevos, ya que no deben caer trozos de la cáscara en la clara o en la yema.

Una vez hecha la mayonesa casera, se mezcla esta con la ensaladilla y ambas preparaciones deben estar frías y mezclarse con cubiertos perfectamente limpios.

Los expertos coinciden en que hay que preparar la ensaladilla el mismo día que se va a consumir. Hay que descartar cualquier ensaladilla expuesta desde el día anterior en un bar, o en las que veamos partes verdosas u oscuras en la yema de huevo.

Aliñar en frío, comer fría, pero no enfriar

La regla del frío deberá ser la que rija la conservación de una ensaladilla rusa, pero con matices. Hay que recordar lo que hemos apuntado antes. La mayonesa se deberá mezclar con los ingredientes de la ensaladilla cuando estén fríos. Además, se come fría y se conserva en la nevera, pero no hay que enfriarla adrede para comer. Lo mejor es comer una ensaladilla recién hecha. Cuando la patata ya ha bajado de temperatura, se aliña y mezclan los ingredientes, entonces, ya se puede comer. No hace falta enfriarla porque el frío camufla sabores y genera toques metálicos.

Si te sobra, lo mejor es guardarla, nada más cocinarla, en la nevera, en un recipiente de cristal. Si la ensaladilla ha pasado tiempo en la intemperie pueden haber proliferado bacterias, por lo que guardarla en la nevera transcurrido ese tiempo sería un error.

Recuerda que la ensaladilla rusa no se guarda en el congelador porque la mayonesa se solidificará y alterará el sabor de la patata.