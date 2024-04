La ruta definitiva de la Champions Burger por Zaragoza: llamativas y chorreantes

Las mejores hamburguesas de España compiten en Zaragoza hasta el domingo 14 de abril. Lo hacen en el parque de Macanaz. Allí, junto al río Ebro, que estos días baja crecido, y con la estampa de la basílica del Pilar de fondo, los disfrutones de las hamburguesas tienen mucho donde elegir.

En concreto, hay 24 opciones, cuyas características se describen con detalle en la página web: www.thechampionsburger.es. Ante la duda, no está de más echar un vistazo para acudir al parque con parte del trabajo hecho. En cualquier caso, la ruta que se propone a continuación también puede servir de referencia.

Por supuesto, hay que acercarse a probar las tres propuestas zaragozanas. Más que nada porque su nivel es muy alto y para nada desentonan respecto al resto. El equipo de Nola Smoke ha hecho un gran esfuerzo para dejar bien arriba el pabellón zaragozano y aragonés. El chef Alex Viñal ha alquilado un autobús de dos plantas descubierto que está recorriendo las 15 ciudades españolas donde va a estar presente este evento hasta finales de año.

Ambiente en la Champions Burguer, en la arboleda de Macanaz A. T.

Su apuesta es fuerte, ganadora. Por supuesto, alrededor de la hamburguesa denominada 'Grajams Bell'. “Todos los años que llevamos trabajando y las pruebas que venimos haciendo se resumen en ella”, confiesa. Discarlux, uno de los mayoristas de carne punteros en España, les ha diseñado una propuesta a la medida, con el punto de grasa y de maduración que buscaba Alex Viñal.

Los acompañamientos son todos caseros: el 'picke' de manzana, pepinillo y vinagre de miel ecológica y la salsa ahumada de sobrasada. La combinación de crema de queso curado y edam y el toque de brasa del kamado completan el perfil de una 'burger' que aspira a todo.

Eso sí, su presencia tal vez no sea la más llamativa. Está rica, riquísima, pero en un universo como este en el que tanto se come con la vista, no es la que más deslumbra ni la que más chorrea. Estos dos atributos, que llame la atención y que chorree mucho, están presentes en la mayoría de las hamburguesas del certamen y a la hora de las votaciones, a buen seguro que son aspectos para tener en cuenta.

Propuesta de Mai Tai A. T.

Las otras dos opciones zaragozanas responden a estas características. Sobre todo, 'The Boulder' de Mai Tai. Roger Guevara se ha traído la carne de Murcia, de Paco Rosa, una combinación de lomo alto y picaña que le da una gran potencia de sabor. Como detalles más destacados incluye un chip de yuca, una emulsión de ron cola para la salsa y torrezno de Soria. Una propuesta muy gourmet.

Ambiente en la Champions Burguer, en la arboleda de Macanaz Alejandro Toquero

´La perezosa` de 2GoBurger no es tan llamativa como la de Mai Tai, pero sí tan chorreante o más. Sobre todo, por la presencia de un guiso de 'pulled pork' casero. La carne es de vacuno del Pirineo aragonés.

En el recinto se puede visitar el espacio denominado 'Hall of Burger', donde los restaurantes La Muralla y Jenkin’s, que se alzaron con el título de mejor hamburguesa de España y de Europa en 2023, respectivamente, ofrecen sus propuestas. Eso sí, no se pueden votar, están indultadas, y pasarán directamente a participar en la final de Europa.

The Bertys Crew A. T.

La de Jenkin´s es una de las que incorpora la popular salsa Emmy. Eso sí, casera. El queso cheddar ahumado y los 'beicon bites' dejan su sello. La Muralla ganó el campeonato en 2023 y en esta edición se presenta con la ´Bacon pop`. Lleva palomitas con el sabor de la panceta y en la salsa también aparece la singular mezcla de beicon y palomitas.

La 'Space rookie' de Circo destaca por el guanciale caramelizado y por la presencia de un guiso de 'pulled pork' a baja temperatura. Por su parte, Vacarnal presenta la 'Double black'. “Tenemos ganadería propia de la raza Angus”, asegura uno de sus responsables. Pero tal vez lo más llamativo son las láminas de pastrami ahumado en roble, y las salsas de piña y pimentón.

Nola Smoke A. T.

En The Berty´s, la popular salsa Emily incorpora el detalle del jamón. La carne, vaca rubia gallega, tiene una curación de 70 días, y su potencia de sabor se nota al degustarla. Si lo que se busca es el protagonismo del queso, La brutal cheese de El Tarantín cumple todas las expectativas con su mix de quesos fundidos sobre un nido crujiente.

No hay muchas smashs, pero una de las más interesantes la ofrece Hype con Samurai, y conviene fijarse bien en la descripción de las distintas hamburguesas porque las hay libres de gluten, veganas y vegetarianas.