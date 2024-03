Así se hace el mejor torrezno del mundo en Zaragoza: "Nuestra abuela de Soria nos los cocinaba cada mañana"

El mejor torrezno del mundo se cocina en una calle del barrio de La Almozara de Zaragoza. Café Chicago se proclamó como el ganador del concurso 'El mejor torrezno del mundo' en la capital aragonesa, que se celebró el pasado domingo en El Burgo de Osma. Llegó a esta fase después de proclamarse el mejor de Zaragoza en una cita en el Centro Soriano de la capital aragonesa.

Los hermanos José María y Juan Carlos Calvo son los responsables del triunfo, aunque buena culpa tiene su progenitora, Flor. "Mi madre es de Soto de San Esteban, así que lo tenemos en el ADN", manifiesta José María. "Todos los veranos, cuando estábamos de vacaciones, nuestra abuela nos hacía dos huevos fritos con torreznos nada más levantarnos por la mañana", rememoró hace unos días a HERALDO.

Soto de San Esteban es un pueblo cercano a El Burgo de Osma, precisamente, allí, a menos de 20 kilómetros de sus raíces, se midieron contra los ganadores del resto de España. "Vamos a dar guerra el próximo día 10 de marzo en El Burgo de Osma", prometían tras el triunfo en Zaragoza y así fue.

"El torrezno es uno de nuestros productos estrella, por lo que le damos una importancia por encima de otras propuestas"

Se presentaron por primera vez en la edición pasada y se proclamaron los campeones de Zaragoza. No fue la suerte del principiante, ya que este año se ha repetido la historia. "El torrezno es uno de nuestros productos estrella, por lo que le damos una importancia por encima de otras propuestas", confiesa Calvo. "Tratamos de hacerlo con mucho mimo y lleva un tiempo de elaboración", determinaban desde el Café Chicago.

La receta, paso a paso

"Principalmente, la corteza tiene que estar crujiente, esponjosa, que no se quede con textura de chicle, con un punto de grasa y que el magro esté sabroso", sostuvo Calvo. Además, "no se tiene que quedar apelmazado ni muy hecho, que no quede seco".

¿Cómo lo hacen en el Café Chicago? "Con mucho cariño", respondieron rápidos y entre risas. Sobre la mesa pusieron dos formas: "Lo podemos hacer tanto con aceite frío en sartén y luego subir la temperatura o primero en el horno para después pasar a la sartén". Precisamente, por esta última técnica se inclinan los hermanos del Café Chicago. "De esta forma nos despreocupamos -añadió Calvo-, y después del horno, le damos el golpe con aceite fuerte".

Más allá de la elaboración, la calidad del producto es de relevancia: "Nos lo traen expresamente de Soria desde hace muchísimos años y no nos fallan". La maduración que traen y el secado que ofrecen son otras dos claves de sus torreznos. En el Café Chicago se sirve de la forma tradicional, con un poco de pan con tomate.

