Una chica descubre la última novedad de Donuts y sus seguidores se vuelven locos en TikTok

Todo lo que tiene que ver con novedades gastronómicas, productos nuevos de cocina o recetas arrasan en redes sociales. Y, es que la estética de los platos juega un papel crucial en su éxito dentro de las redes sociales. Por eso, las novedades gastronómicas suelen ser visualmente impactantes y fotogénicas, lo que las convierte en el centro de atención en plataformas como Instagram y TikTok.

Si no que se lo diga a la 'tiktoker' Karmen (@probandoconK) quien tiene más de 247 mil seguidores por "probar cosas random" como ella explica en su perfil. Por ejemplo, en uno de sus últimos viajes probó las patatas virales de Londres y lo compartió en sus redes sociales y esta semana ha encontrado en el supermercado la novedad de Donuts y sus seguidores le han dejado ya casi 15.000 'me gusta'.

Tarta de Donut viral

La novedad que encontró la 'tiktoker' Karmen en el suepermercado es la nueva tarta de la firma Donuts. "Es nuevísima, de hecho, en el Carrefour no me la querían vender porque en el código de barras ponía 'producto no existente' y no lo tenían registrado", ha explicado la 'influencer'. Sin embargo, la negativa del super no fue suficiente, ya que ella se quería llevar la tarta "sí o sí".

La tarta tiene forma de un donut gigante y dentro contiene trozos de donut. "Está muy bueno, sabe bastante a Donuts y con un trozo pequeño ya te hincha porque es muy empalagoso", ha reseñado en TikTok Karmen.

La nota que le conceden en el video es de 8 y 9 y su precio, según ha apuntado la 'influencer', en Carrefour es de 10 euros. La tarta en cuestión, como también ha apuntado Karmen, tiene una base esponjosa y el relleno se parece a un helado.

Además de los 'me gusta' y los comentarios, casi 100, acumula 1.181 personas que se han guardado el video. ¿Querrá decir esto que van a ir al supermercado a buscar la nueva tarta de la firma Donuts?