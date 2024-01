El restaurante de Teruel con spa y hotel que triunfa en Fitur 2024

Si nos dan a elegir a la hora de encontrar un buen restaurante, queremos todo. Calidad en la atención, productos de kilómetro cero, cocina imaginativa o con sello especial si es tradicional, precio razonable y posibilidades de completar la experiencia con otros alicientes. Desde la niñez nos dicen que no se puede tener todo en la vida, pero conforme se van cumpliendo años hay veces en que esa frase no es cierta. Viajar por Aragón siempre es una buena idea, sobre todo para quienes aman la diversidad de paisaje, la riqueza patrimonial y la buena cocina. En Teruel, además, hay siete pueblos dentro de la lista oficial de los más bonitos de España, junto a otros muchos que, aunque no están listados, son un regalo para los sentidos, especialmente la vista.

De los que sí aparecen en el selecto club hay uno realmente espectacular por su situación elevada, el cuidado de sus calles y edificaciones y su localización, al final de la Silent Route que tanto cautiva a los moteros de medio mundo, y que parte de las cercanías de Ejulve. Se trata de Cantavieja.

Restaurante Balfagón de Teruel: hotel, spa y comida exquisita

El Balfagón lo tiene todo y estos días está de vuelta por Fitur, la Feria Internacional de Turismo, en Ifema (Madrid). Instalaciones modélicas en una salida del pueblo, con renovación reciente, un spa fantástico y el restaurante más prestigioso de toda la zona del Maestrazgo. Distinguido con el sello Bib Gourmand por la guía Michelin desde hace siete años, atiende a la tradición de la comarca, apuesta por los productos de temporada y se ciñe a un concepto artesano, sin hacer ascos puntualmente a las vanguardias. Además, su bodega es impresionante y bien variada. Solamente cierra domingos por la noche y lunes, excepto en puentes por festivos y el mes de agosto.

Las carnes (cecina de toro, jamón de la tierra, ovino de razas autóctonas) destacan en menús y carta, además de las setas de la zona, desde rebollones a colmenillas, setas de chopo o trufa, además de los postres caseros. En resumen: una estancia en el hotel resuelve todos los caprichos que pueden acompañar a una excelente experiencia gastronómica, pero si se opta solamente por la cocina, el pueblo es tan bonito que bajar la comida con un paseo es definitivamente un plus.

Comida de representación aragonesa en Fitur 2024

Varios representantes de la gastronomía y viajes fueron los comensales de una comida, junto a Manuel Blasco, consejero de Medio Ambiente y de Turismo del Gobierno de Aragón, y Jorge Moncada, director general de Turismo y Hostelería del Ejecutivo, fueron los afortunados que pudieron degustar el medallón de Ternasco de Aragón IGP a baja temperatura con salsa de almendras, coulis de Melocotón de Calanda DOP y espuma de tomillo del restaurante del Maestrazgo.