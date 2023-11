Una pizzería napolitana viaja al centro de Zaragoza para enamorar paladares

No solo de nuevas hamburguesas vive Zaragoza. Llega al centro de la ciudad el segundo local de un restaurante muy valorado, perfecto para transportarse a Sicilia o Little Italy y soñar con manteles de cuadros rojos y blancos, mientras suena la música de ‘El Padrino’. O quizá mejor a Nápoles, la ciudad que adora a Diego Maradona y tiene su propia variedad de pizza, reconocible en cualquier lugar del mundo si se hace bien. Por ahí van los tiros, aunque no hablamos de fútbol ni de pistolas, sino de comida deliciosa.

El número 6 de la calle Cádiz se convierte en una nueva embajada de la famosa bota del mediterráneo con el desembarco de Ditaly, una pizzería especializada en la variedad napolitana; se trata de un restaurante italiano de primer orden que ya estaba asentado en la Avenida de la Ilustración 5, en Montecanal, desde junio del año pasado. Lo que rompe de su propuesta, más allá de la calidad de su cocina, son las formas: elegancia ante todo, y la naturalidad por bandera.

“Aquí la pizza se come con tijera”, explican. De hecho, si no se quiere optar por una de las propuestas ya confeccionadas por los ‘pizzaioli’ del local, el cliente puede hacérsela a su gusto, sabiamente aconsejado por el personal. “Nosotros ponemos la base y tú el estilo. Te llevamos los ingredientes cocinados a la mesa para que puedas personalizar la pizza a tu manera y compartirla cómo y con quién quieras”.

Ingredientes de primera en Ditaly de Zaragoza

La magia empieza por la masa. Se emplea harina italiana, del Molino Dallagiovanna, y se deja fermentar 48 horas para obtener un mejor alveolado y un sabor más intenso. La piedra del horno también es napolitana: a eso se le llama cuidar los detalles. Se emplea en exclusiva el tomate San Marzano y mozzarella Fior di Latte, y hay un mundo de ingredientes exquisitos: la maravillosa ‘Nduja' (embutido elaborado con carne de cerdo y especias varias), mortadella Bologna I.G.P., salame Napoli dolce, coppa piacentina, queso Grana Padano, gorgonzola, ricotta…

La carta no se limita a la pizza. Hay calzone, antipasti, carnes, focaccias varias, ensaladas, pasta y postres de fábula. Y sí, se puede pedir ‘online’, ya sea para recoger en local o para recibir en casa gracias a la alianza con Glovo y Uber Eats.

Horario de Ditaly en Zaragoza

La pizzería dio este jueves 9 de noviembre su primer servicio en calle Cádiz. El horario de apertura será de domingo a jueves de 12.00 a 23.00 y los viernes y sábado amplían hasta la 1.30.