La chef de un pueblo del Pirineo que opta a ser Cocinera Revelación 2023

Se emocionó cuando le llamaron para comunicárselo y no es para menos. Iris Jordán es una de las chefs nominadas para convertirse en la Cocinera Revelación 2023. Este certamen pretende dar a conocer a jóvenes profesionales que trabajan en alta cocina, como esta vecina de Anciles.

Iris Jordán ofrece una cocina divertida y sin límites en el valle de Benasque. Hace unos meses, en mayo, tomó las riendas de Ansils junto a su hermano, el restaurante que su abuela regentó durante cuatro décadas. Pese a todas las novedades que puedan introducir, no pierden el recetario familiar y la recuperación de platos. Apuestan por la caza, los guisos de ave y otros productos tradicionales.

Una muestra de ello son las creaciones que han presentado a diferentes certámenes, como el Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid. También defienden los productos de proximidad y de temporada que encuentra en su valle. Todo ello lo compaginan con la investigación, por ejemplo, de plantas comestibles de la zona que aplican a sus recetas.

"No ha sido fácil cambiar ciertos platos después de tener una clientela consolidada"

"Esta noticia también es un empujón, ya que no ha sido fácil cambiar ciertos platos después de tener una clientela consolidada", confiesa Jordán. "Para elegir a los nominados hacen un estudio de candidatos y te seleccionan", explica la joven. Después, el Gran Premio Balfegó -patrocinado por dicha empresa- se deliberará en la próxima edición de Madrid Fusión, que se celebrará los días 29, 30 y 31 de enero en Ifema. Hasta entonces, unos 180 inspectores recorrerán los restaurantes de todos los nominados para evaluarlos.

Iris Jordán, de Ansils. I. J.

En su camino "dan lo mejor" de sí mismos, pero sin perder la esencia del establecimiento familiar. De hecho, están confeccionado la nueva carta y, a pesar de cualquier cambio, tienen claras las líneas que no pueden sobrepasar. Su abuela, de quien ha continuado la estela, está "emocionadísima". "Después de decírselo me mandó un mensaje muy bonito, me dijo que Ansils va a vivir muchos años", le agradece.

"Después de decírselo me mandó un mensaje muy bonito, me dijo que Ansils va a vivir muchos años"

Comparte nominación con Carlos Casillas, de Restaurante Barro de Ávila, y con Sara Peral y Jorge Muñoz, del Restaurante Osa de Madrid. Entre los clasificados también se encuentra Alejandro Villa, de El Café de Pandora de Avilés, Marco Antonio Iniesta y María Egea, del murciano Restaurante Frases, y Brais Pichel, de Terra en la localidad coruñesa de Fisterra. Desde País Vasco llega Alatz Bilbao, de Restaurante Bakea de Mungia, y desde Alcanar, Aitor López, de Citrus del Tancat.

A pesar de que haya más mujeres, es la única elegida en solitario, ya que el resto son en pareja. "Me dijeron que una mujer nunca había ganado este premio, así que es muy impactante y un apoyo que hayan apostado por mí", celebra Jordán.

Apúntate a la newsletter de gastronomía de HERALDO y recibe en tu correo recetas para hacer en casa y las últimas noticias del sector.