Iris Jordán y Ramón Lapuyade defienden a Huesca en el Concurso Nacional de Tapas

Iris Jordán y Ramón Lapuyade han defendido sus sorprendentes y deliciosas creaciones delante de jurado del XIX Concurso Nacional de Tapas y Pinchos Ciudad de Valladolid, uno de los certámenes de cocina más reconocidos del ámbito internacional en el que compiten 45 cocineros y cocineras de todo el país.

Jordán, del restaurante Ansils, de Anciles, lo ha hecho con su 'Donete de paloma en skabeche de abeto', premiado como Mejor tapa de la provincia de Huesca en el último concurso organizado por la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo; y Ramón Lapuyade, del Hostal Restaurante el Portal, de Alcolea de Cinca, con la elaboración 'La J' como tapa subcampeona del mismo concurso.

La primera se ha mostrado muy satisfecha "porque este año no me he puesto tan nerviosa como otras veces -por su participación el año pasado- y he disfrutado más", ha dicho. Y se ha ido con la sensación de que su tapa “ha gustado mucho” en un concurso de “mucho nivel”. Al igual que el año pasado, volvió a entonar su grito de guerra "¡Vivan los pueblos!", que fue coreado por sus compañeros.

También Ramón Lapuyade ha afirmado estar "encantado" con la reacción que ha despertado su tapa, que ha calificado de “entretenida y festiva” pero también “folclórica”. Y es que en su presentación se ha acompañado de una jota cantada. Una sorpresa realizada por el grupo Elenco de Huesca.

Iris Jordán con su equipo, a la izquierda, y Ramón Lapuyade. Asociación de Hostelería y Turismo de Huesca

El veredicto se dará a conocer este miércoles por la tarde. Un total de 45 participantes pugnan por la mejor tapa de este concurso longevo "y uno de los más reconocidos de todo el panorama nacional e internacional".

El Concurso Provincial de Tapas de Huesca está organizado por la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Huesca y es posible gracias a los patrocinadores Viñas del Vero, Grupo Mahou San Miguel, Coca Cola, Diputación Provincial de Huesca, Aragón Alimentos, Turismo de Aragón y Gobierno de Aragón.