El restaurante de Zaragoza que alucinó al actor Alain Hernández: "Es un espectáculo continuo"

El actor barcelonés Alain Hernández es una cara conocida en la televisión nacional en España gracias a la serie de TV3 ‘La riera’ y a las producciones nacionales ‘El secreto de Puente Viejo’, ‘Mar de plástico’, ‘el accidente’, ‘Madres, amor y vida’ (reparto en el que también figuró la zaragozana Ana Labordeta) y, sobre todo, las tres ediciones de ‘La caza’ en Monteperdido, Tramuntana y Guadiana, donde ha interpretado con éxito al guardia civil Víctor Gamero, además de dar acertada réplica a la protagonista, la oscense Megan Montaner.

Hernández estuvo en Zaragoza hace unas semanas como parte del elenco de ‘Menudas piezas’, la película de Nacho G. Velilla que rodó en varios puntos de la ciudad, y que tiene a la zaragozana Alexandra Jiménez como protagonista. Buen amante de la cocina, y bien aconsejado, se acercó a disfrutar de las delicias del restaurante Casa Pedro.

“Les he pedido el libro de reclamaciones al acabar de comer para quejarme"

Después de probar las especialidades del establecimiento, el actor hizo una publicación sin desperdicio en internet. “Les he pedido el libro de reclamaciones al acabar de comer para quejarme (amargamente, además) del trato recibido y, sobre todo, de la horrible comida que me han dado y que yo, por cortesía y educación, me he ido comiendo platito a platito sin decir ni mu… y ahora en serio: QUÉ P*** MARAVILLA”.

Hernández, una vez revelado que el enfado era broma, continuó diciendo que “@casapedro_restaurante es un espectáculo continuo y todo desde la sencillez, el cariño a lo que se hace, la profesionalidad y el corazón.

Qué bellas personas sois… GRACIAS por cuidarme y abrirme vuestra casa de par en par. Y cien veces GRACIAS a @pepe_romeo_ por agarrarme la manita y llevarme a semejante disfrute. Espero volver algún día. ABRAZOS!”

Los hermanos Carcas se han traído para Casa Pedro grandes premios, como el título de mejores cocineros de España en el VI Certamen Nacional de Gastronomía Palma de Mallorca 2019, pero como excelentes profesionales que son, seguro que están de acuerdo en que comentarios así son aún mejores como galardones.