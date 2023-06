Big Moon, el 'afromaño': "La mano es la cuchara más original para comer"

El senegalés Mamadou Sall, de 40 años, es un ‘afromaño’ más conocido por estas tierras por su nombre artístico, Big Moon. Hace cuatro años se hizo bastante popular en el programa ‘Got Talent’ y desde entonces vive de su voz. Una ‘jam session’ semanal en la sala Creedence, animador de bodas, pequeños conciertos en pueblos... Moon, como le gusta que le llamen, se adapta a todo tipo de bolos. En su repertorio suelen primar las versiones de temas conocidos, pero tiene muchas canciones propias a las que da rienda suelta en cuanto surge la ocasión.

Mamadou llegó en patera en 2016 a La Gomera. Desde allí viajó a Madrid y al poco tiempo se trasladó a Zaragoza, donde ha establecido su hogar, en el barrio de Delicias. "Vine buscando un futuro para mí y para mi familia, que sigue en Dakar". Habla con sus padres y sus hermanos casi a diario y poder ayudarles es una de sus mayores motivaciones.

Su recuerdo está muy presente en el día a día. Por ejemplo, en el momento de la comida. "En mi casa, a diario, mi madre y mi abuela la preparaban para 15 personas; comer todos juntos y compartir el mismo plato simboliza el deseo de estar unidos".

Moon siempre ha tenido buen apetito. Durante la charla rememora el momento de la salida del colegio cuando llegaba a casa y todavía faltaban unas horas para comer. "Mi madre casi todos los días me daba un trozo de pan empapado con el caldo que iba a emplear para el arroz, que estaba riquísimo".

Precisamente, el arroz era la base de su alimentación. De verduras y de carne, pero sobre todo de pescado. "Mi familia vive en un pueblo al lado de Dakar, a unos 50 metros de la playa, así que atún, dorada, calamares o gambas están muy presentes", comenta el músico.

Algunos de los platos que se probaron durante la entrevista. Toni Galán

A él le gusta cocinar, pero no acumula demasiadas recetas elaboradas en el frigorífico o en el congelador. Es más de preparar los platos al momento. "Lo disfruto mucho". "En mi casa se empezaba a elaborar la comida a las diez de la mañana y hasta las tres no estaba todo listo; mi abuela y mi madre me transmitieron que la cocina requiere pausa y poner mucho cariño en lo que se hace, ya que es un gran acto de amor hacia los demás".

Cuando Moon llegó a Zaragoza recibió clases en una asociación donde aprendió muchas recetas. "Es muy importante comer bien y sano, también para la voz, que es el instrumento con el que me gano la vida, así que es algo que tengo muy presente". Igualmente, recuerda con cariño la formación de canto en la Casa de las Culturas.

Una de sus recetas más habituales en el día a día es una especie de plato único en el que se combinan arroz, pescados como dorada o corvina y verduras. "Cuando estoy en casa solo normalmente cojo la comida con la mano porque es como se hace en Senegal; al final, la mano es la cuchara más original, una herramienta que utilizo para trabajar, pero también para comer". Eso sí, cuando recibe en casa a sus amigos, pone platos y cubiertos para todos, "aunque cada uno es libre de hacerlo como quiera".

"Me encantan ensaladas sencillas como la de tomate de Barbastro, aguacate y bastante ajo, que va muy bien para la garganta y para las defensas".

​

​"Mi madre casi todos los días me daba un trozo de pan empapado con el caldo que iba a emplear para el arroz, que estaba riquísimo".

Cocinar para los demás es una de las cosas que más le gusta. Uno de los platos que suele preparar es el mafé o maafé, un guiso tradicional o salsa (según el contenido de agua) que se consume en Senegal y, en general, en los países de África Occidental. Es una receta sencilla a base de maní y tomate, elaborada con carne de vacuno o cordero, y servida con arroz.

Moon asegura que también le queda bien la paella "y me encantan las ensaladas sencillas como la de tomate de Barbastro, aguacate y bastante ajo; el ajo va muy bien para la garganta y para las defensas".

Lo que no hace nunca es beber durante la comida. Es lo que él vivió en Senegal. "Si empiezo a comer y bebo agua, enseguida me hincho y no me apetece seguir, así que siempre bebo después". El pan le gusta mucho y lo tiene muy asociado a la infancia, pero lo que no termina de asimilar es que en España se coma con casi todo, "como con el arroz".

Picoteo variado alrededor de la música

Mamadou no acostumbra a hacer mucha vida social, aunque de vez en cuando le gusta pasearse por el Tubo. Uno de sus últimos descubrimientos ha sido Ö Gastrobar, que ha abierto sus puertas donde estaba La Pilara, en la calle de Cuatro de Agosto. El picoteo en este local incluye propuestas como croquetas, una curiosa versión de soldaditos de pavía, productos escabechados y clásicos como torrezno y ensaladilla rusa. Pero una de las raciones más icónicas de Ö son los mejillones con patatas chips. A la gamba roja y a las ostras también se le hace un hueco en la vitrina. Pero a Big Moon lo que más le gusta es que es un local muy musical. En la sala Creedence participa en ‘jam sessions’, así que el entorno de la plaza de San Lamberto lo conoce bien. En esta zona va de vez en cuando a Malacanalla, una taberna ecológica de proximidad.

Apúntate a la newsletter de gastronomía de HERALDO y recibe en tu correo recetas para hacer en casa y las últimas noticias del sector.