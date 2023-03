El legado gastronómico del fray Juan Altamiras se despliega en Aragón

Le llaman el Ferran Adrià del siglo XVIII y fue el primero que recogió en un libro las recetas del granizado, el helado o las elaboraciones con tomate. Esas solo son tres pinceladas de la importancia del recetario de este universal cocinero oriundo de La Almunia de Doña Godina. Tras el pseudónimo de Fray Juan Altamiras se encontraba Raimundo Gómez, un franciscano autor de 'Nuevo arte de cocina, sacado de la escuela de la experiencia económica (1745)'.

En torno a su figura se ha diseñado una ruta que une enclaves de los alrededores de su pueblo natal –también incluido-, con parada en Fuendetodos, Alpartir, Cariñena, Alfamén, Muel y Almonacid de la Sierra además de una parte de la ciudad de Zaragoza.

De esta forma, se siguen los pasos biográficos y culturales de Altamiras, que se enmarca dentro de su proyecto divulgativo que comenzó hace un lustro y tiene como objetivo recuperar la figura de este coetáneo de Francisco de Goya. Todo ello cuenta con el asesoramiento histórico de José Manuel Latorre.

En el itinerario se descubren conventos en los que vivió y cocinó, guardianías y municipios, neveros, viñedos y almazaras que se entrelazan con trazados de senderismo, mototurismo y BTT. La ruta enlaza pequeños comercios familiares, talleres de artesanía, recomendaciones gastronómicas y establecimientos hosteleros. Precisamente, la hostelería es uno de los principales ejes, con numerosos y reconocidos embajadores, entre los que se encuentran estrellas Michelin, soles Repsol y muchos más restaurantes que reivindican a Juan Altamiras.

Toda la documentación gratuita, incluso el recetario original, se puede encontrar en la página web www.frayaltamiras.com, dirigida por el periodista Arturo Gastón. Esta nueva propuesta, en la que el turismo marida con la gastronomía, se ha presentado en las instalaciones de MasterD de Plaza. Allí, Gloria Pérez, directora General de Turismo del Gobierno de Aragón, ha enfatizado que "el proyecto turístico y gastronómico Juan Altamiras es una seña de identidad de los aragoneses y representa a la perfección la marca Aragón, por lo que la promoción conjunta de este proyecto es un orgullo".

Susana Escobar, de Alimentos de Aragón, lo ha planteado como una oportunidad que supone para ensalzar la despensa aragonesa. "Confiamos en que el carisma, la nobleza, innovación y sostenibilidad de Juan Altamiras actúe como polo de atracción que nos ayude a reivindicar los alimentos de nuestra tierra", ha señalado. Una de las virtudes de esta ruta es que está en un constante crecimiento y se espera que sume a más profesionales.

Taller de cocina de Juan Altamiras, en MasterD. Montañés

El colofón de la presentación ha sido la elaboración de escudilla de Judías traperas ecológicas de Tarazona, azafrán espárragos y aceite de oliva virgen extra. Hugo López, profesor de Hostelería de MasterD, también ha cocinado una trucha escabechada en naranja, con Jamón de Teruel y el mismo aceite. El postre ha sido una receta mejorada de las pastas de almendras de Juan Altamiras, hechas por Manuel Segura y la mermelada de AOVE de Almazara Lis. No ha faltado el brindis con la gama Particular, de Bodega San Valero, de la D.O. Cariñena.