Una hamburguesa de gusanos, de trabajo de fin de máster a fogones de estrella en Huesca

El nombre en inglés lo dice todo: Wormburger –hamburguesa de gusanos-. Esa es la propuesta de El Café del Arte para participar en el Huesca Burguer Fest, la primera edición de este festival, en la que participan más de una treintena de establecimientos.

"Nace del trabajo de fin de máster de Emba, de Esic. Estuvimos pensando en la temática y consideramos que los insectos era un asunto de moda por la sostenibilidad, los productos de cercanía...", cuenta Adán Usón, uno de los seis miembros del grupo. "Vimos una tendencia y empezamos a estudiar y a investigar el sector", recuerda Adán que ha trabajado junto a Alberto Callizo, Víctor Lapuente, Cristian Ariño, Alfredo Collado y Sergio Sánchez.

Tras reuniones de trabajo e investigaciones, la iniciativa derivó en el producto actual, una hamburguesa que ha terminado en los fogones de Carmelo Bosque, cocinero con una estrella Michelin y un sol Repsol en su chaquetilla en el restaurante Lillas Pastia, también en la capital oscense. "En la primera prueba, el mismo Carmelo se sorprendió de que fuera un producto que parecía de verdad una hamburguesa y de su sabor tan rico", ríen.

La hamburguesa de gusanos del Huesca Burguer Fest. Javier Navarro

El insecto es 'Tenebrio molitor', más conocido como el gusano de la harina, que no se aprecia a simple vista. "Esta harina no se puede comercializar en España, ya que está catalogado como 'novel food' -nuevos alimentos- y solo hay dos empresas europeas que han logrado los requisitos para comercializarlo", explican.

El resto de los ingredientes son vegetales y legumbres -de 12 a 15 ingredientes en total-: garbanzos, cebolla, pimiento, especias... "Pero no contienen sin ningún tipo de conservantes ni colorantes", apostilla Usán.

Durante el desarrollo del proyecto cambiaron la idea, ya que en un principio lo enfocaron hacia la alimentación animal, para piensos, sin embargo, cambiaron su camino. "Apreciamos que el juego de marketing nos lo iba a dar el consumo humano", reconocen.

Su puesta de largo fue este jueves, con el pistoletazo de salida de Huesca Burguer Fest, una cita que les permite hacer balance del resultado con el público. En cualquier caso para este grupo de seis estudiantes ya es "un sueño".

"Que incluso antes de presentar el propio trabajo de fin de máster puedas tener el producto real que se aplique a una tendencia detectada, es un sueño hecho realidad -aplaude Usán-. Estamos valorando que de aquí pueda nacer una empresa".

