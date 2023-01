Teresa Sanz: "El momento de la comida me lo dedico a mí"

Los vídeos de moda, belleza y estilo de vida de Teresa Sanz (@TeresaMacetasSanz) triunfan en las redes sociales. Esta joven zaragozana de 25 años ha conseguido que su día a día "de una chica normal", como ella lo describe, interese a más de 250.000 personas.

El año pasado se graduó en la Universidad de Zaragoza en el programa conjunto de Derecho +ADE, pero de momento se plantea vivir de su trabajo de 'influencer'. Hace un año que se mudó a Madrid y es allí donde las oportunidades han crecido exponencialmente. Pero en cuanto puede, regresa a Zaragoza y a Letux, el pueblo de su familia. Es lo que ha hecho durante estas fiestas navideñas, relajarse un poco de tanto ‘reel’ y ‘tik tok’, disfrutar de los amigos y de la familia y comentar en esta entrevista la gran importancia que le otorga a una buena alimentación.

Teresa ha elegido el restaurante Nola Gras (c/ Francisco de Vitoria, 28), donde disfruta de toda su carta, «pero la tarta de queso me chifla». Tanto, que se ha animado a colgar en Youtube su propia versión, que describe como "una mezcla entre la del bar La Viña y la de la Pedroche, pero quitando azúcar y añadiendo quesos a mi aire; es fácil de hacer".

A esta popular ‘influencer’ le encanta cocinar. "En mi día a día no puedo tener muchas rutinas, pero el momento de hacer la comida me lo dedico a mí; me relaja y disfruto mucho", aunque a diario solo prepare cosas sencillas a la plancha o en el wok. Eso sí, su dieta se la supervisa un nutricionista e insiste en tener buenos hábitos a la hora de alimentarse. "Somos lo que comemos -asegura-; yo tengo dermatitis atópica, una enfermedad inflamatoria de la piel, y en cuanto bebo alcohol o me salgo de mi estabilidad alimentaria, enseguida tengo brotes".

Entre sus pocos hábitos, el de hacer deporte a las siete de la mañana es uno de ellos. Para recuperar energías, luego se prepara un ‘porridge’ de avena con claras de huevo, chocolate negro y fruta (kiwi, frutos rojos, plátano, pera o manzana).

Los recuerdos culinarios de la infancia le llevan a hablar de su abuela Basilisa, con la que vive cuando viene a Zaragoza. "Sus lentejas con arroz y chorizo son insuperables; es mi plato preferido". Ella las prepara algunas veces, «pero les falta el toque de la abuela».

A Letux viaja bastante. Su familia tiene olivos, así que el aceite de Belchite es el que utiliza a diario para cocinar. Por supuesto, habla maravillas de los quesos artesanos de Letux, que no faltan en su despensa. "Me gusta mucho uno de crema con aguardiante, pero conviene no abusar", sonríe.

Jamón de Teruel, trenza de Almudévar y pastel ruso

El jamón de Teruel también está entre sus productos aragoneses básicos e imprescindibles, y le sale la pasión laminera al referirse a dos de las elaboraciones con las que más disfruta: la trenza de Almudévar y el pastel ruso de Ascaso. "Mi cumpleaños es el 28 de enero y, para celebrarlo, en mi casa siempre hay pastel ruso y roscón de San Valero de La Nava", comenta.

También entiende la gastronomía como espacio de encuentro y diversión "donde siempre suceden cosas". Por eso le gustan tanto las cenas con amigas "en las que cada una prepara una receta". En su caso, un menú para quedar bien perfectamente podría incluir unas tostadas con ingredientes variados, parmigiana o pasta a la carbonara -eso sí, cocinada al dente- y tarta de queso o cookies con chocolate negro