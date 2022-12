Rafa Solís: "La borraja puede ser una bandera gastronómica"

Rafa Solís es uno de los deportistas aragoneses más laureados. Se ha subido siete veces a lo más alto del podio en el Campeonato del Mundo de Paratriatlón de invierno, y atesora numerosas medallas en citas europeas y nacionales. También practica esta disciplina en verano y se atreve con todo tipo de distancias. No le asusta nadar tres kilómetros, recorrer 180 en bicicleta y terminar con una maratón.

Entrena cada día buscando "un aliciente y una experiencia nueva que me divierta y me haga feliz". Así entiende Rafa la vida, no solo el deporte. Esta idea se le grabó a fuego tras los dos accidentes que sufrió en los que perdió la movilidad del brazo izquierdo y se produjo un traumatismo craneoencefálico tras chocar contra un camión cuando iba en bicicleta.

Rafa Solís asegura que no está obsesionado con el deporte. "Me encanta tener vida social, estar con los amigos y la familia". Eso sí, se programa muy bien, y si la jornada se le complica en el trabajo, no duda en salir a correr por la ribera del río Ebro a medianoche.

Cada día se fabrica una experiencia nueva, y esta entrevista lo es para él, ya que se trata de hablar de cocina y de gastronomía con una mirada amplia. Igual que en el deporte, tiene claro que a la hora de alimentarse “hay que procurar adquirir unos hábitos saludables; lo que no impide que un día quede con los amigos, me tome unas tapas o vaya a comer una pizza, y acompañe la comida con una copa de vino o una cerveza”.

Eso sí, con moderación. Deja claro que “el alcohol no es bueno, como tampoco lo es comer un chuletón todos los días; en la alimentación hay que mantener un equilibrio, como en general en la vida”.

Sus recuerdos de la infancia vinculados a la cocina le llevan a Córdoba, a las patatas rellenas de carne rebozadas y a los flamenquines que preparaban unos tíos con los que tuvo mucha relación.

NOTICIAS RELACIONADAS La gastronomía de los Pirineos celebra su gran encuentro a partir de este fin de semana en el sur de Francia

Rafa es cocinillas, de los que el sábado o el domingo los dedica a organizar el menú de la semana siguiente. La verdura en forma de cremas y la borraja suelen tener mucho protagonismo. “A la borraja le tenemos que dar más importancia, no solo en las cocinas domésticas sino también en las profesionales; puede ser una bandera de la gastronomía aragonesa”.

Este deportista tiene claro que “en Aragón hace falta que nos lo creamos más para despuntar como lo han hecho vascos y catalanes; tenemos productos y mucho talento para conseguirlo, pero insisto, nos lo tenemos que creer”.

Cuando se sienta a la mesa o sale de tapeo le gusta disfrutar del momento con calma. “A veces es difícil, porque si vas al Tubo un sábado, es complicado encontrar un rincón tranquilo, pero sí, tanto la comida como la compañía, las aprecio más si dedico un tiempo a su disfrute”.

Tal vez por ello, cuando piensa en el menú de una cena perfecta para preparar en casa, no se decanta por una única solución. Casi hace un traje a medida para cada comensal. “Intento que sea una propuesta diversa, que todo el mundo se sienta especial”.

Eso sí, si la cita es en verano, “la barbacoa es la solución perfecta, tanto para la carne como para hacer algún pescado”. Le gusta la cocina mexicana, así que el relleno de los tacos, “elaborado con tiempo y buenos ingredientes”, es una de sus apuestas preferidas, junto a la dorada a la sal, “una receta sencilla, pero con la que siempre quedas bien”.

Las croquetas de El Café del Marqués. José Miguel Marco

Apuesta por la periferia

Rafa Solís vive cerca de El Café del Marqués (c/ Marqués de la Cadena, 50. 976 900 316). No lo ha elegido por la comodidad de estar al lado de casa, sino porque tiene claro que hay vida más allá del Tubo y de otras zonas de ambiente. “Hay gente que lo hace muy bien en los barrios y merece la pena acercarse”, asegura.

Durante la entrevista, Rafa prueba la croqueta que ganó el certamen de croquetas del año pasado. Uno de los propietarios, Fernando Jarauta, comenta que “lleva tres días de elaboración”. Se prepara con costilla de cerdo de Teruel y panceta marinada con cerveza Export.

“Lo que más me llama la atención es la diversidad de la barra; todos los días hay tapas nuevas, así que no hay margen para el aburrimiento”, comenta el deportista. También le gusta ir a La Miguería y suele frecuentar restaurantes como Carnívoro y Smooth.