El Mercado Central de Zaragoza, lugar de encuentro de la gastronomía sostenible

El Mercado Central de Zaragoza será durante los días 7, 14 y 21 de noviembre el lugar de encuentro del primer ciclo de las Jornadas Divulgativas sobre Gastronomía Sostenible, que abordarán asuntos como la huella de carbono, los alimentos de proximidad o el desperdicio de comida.

La vicealcaldesa del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, y el presidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, Rafael Ansó, han presentado este jueves en la capital aragonesa este encuentro, enmarcado en la celebración de la Capitalidad Iberoamericana de la Gastronomía Sostenible, que ostenta la ciudad en 2022 y 2023.

El ciclo, impulsado por el Consistorio, Zaragoza Turismo y la Academia Iberoamericana de Gastronomía, en colaboración con el Mercado Central, Ecodes, Too Good to Go y Aragón Alimentos Nobles, ofrece un programa de reuniones enfocadas al sector hostelero, cuyos interesados deben inscribirse en la web de ‘Zaragoza Gastronomía Sostenible’.

“Es un placer poder ayudar al sector turístico, gastronómico y hostelero a promocionar no solamente nuestros alimentos sino toda la cadena hasta que los clientes llegamos a degustar en la mesa esas maravillosas preparaciones”, ha señalado Fernández, quien ha celebrado que Zaragoza sea “escaparate de la gastronomía, pero también de la sostenibilidad”.

Por su parte, Ansó ha destacado que más de la mitad de la salud depende de la alimentación, que tiene que ser solidaria, como se demostró en la pandemia, así como sostenible.

“Zaragoza ha conseguido hasta ahora y lo va a conseguir en los próximos meses que toda Iberoamérica sea consciente de la importancia que tiene para el futuro que Iberoamérica se convierta en uno de los impulsores de la gastronomía del siglo XX”, ha señalado el presidente, que ha subrayado que el buen comer “ya no es el placer de unos cuantos privilegiados”, sino que ahora es probablemente “una de las actividades más importantes del ser humano del siglo XXI, sin duda, la más saludable”.

La primera de las jornadas se celebrará el 7 de noviembre de la mano de la Fundación Ecología y Desarrollo Ecodes, y versará sobre la medición de la huella de carbono, con una parte teórica y otra práctica para que los hosteleros asistentes puedan aprender a medir la de su establecimiento.

La segunda cita, el 14 de noviembre, correrá a cargo de la plataforma que permite “salvar” comida de establecimientos cercanos Too Good To Go, que abordará la optimización del desperdicio alimentario, con un marco teórico que incluye la nueva ley contra el desperdicio y cómo afecta a los negocios o un decálogo contra el despilfarro, así como la presentación de un caso real.

La última charla, de la mano de Aragón Alimentos Nobles, será el 21 de noviembre, cuando la directora general de Promoción e Innovación Agroalimentaria del Gobierno de Aragón, Carmen Urbano, hablará sobre el uso de productos kilómetro cero.

Le seguirá una charla en la que un equipo de la Dirección General de Innovación y Promoción Agroalimentaria del Gobierno de Aragón y responsables de Consejos Reguladores de la Calidad Diferenciada de Aragón hablarán sobre el valor del origen y la calidad diferenciada de Aragón.

Por último, representantes del área de Innovación y Promoción Agroalimentaria impartirán una sesión sobre herramientas y recursos para crecer y construir marca agroalimentaria.