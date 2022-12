La piña, una aliada para terminar las comidas de Navidad

La historia cuenta que cuando Cristóbal Colón desembarcó en América los indios convidaron con piñas a toda la comitiva. Dicen que fue un gesto de bienvenida y hospitalidad.

Este fruto dulce con notas ácidas se consume durante todo el año, pero en muchos hogares es un imprescindible en Navidad. Natural se sirve en la mesa tras los copiosos banquetes, encomendándose a su poder digestivo.

El principal responsable de que sea una aliada en estas fechas es la bromelina. "Se le atribuyen muchos usos terapeúticos como extracto, pero si la consumimos directamente de la piña, el principal efecto beneficioso es facilitar la digestión", explica la nutricionista y dietista Mapi Herrero. Además, entre sus bondades, Herrero enumera que ayuda a la sangre a que sea más fluida, previene la angina de pecho, está indicado para la bronquitis y sinusitis, mejora los tratamientos quirúrgicos y la cicatrización de quemaduras, trata la tromboflebitis y permite una mayor absorción de fármacos, en especial de antibióticos. "Aunque no se pueden extrapolar los beneficios de una molécula aislada y purificada en el laboratorio a la fruta al natural", matiza la nutricionista zaragozana. No obstante, Herrero señala que hay propiedades indudables, como que la fibra regula el tránsito intestinal, que contiene vitamina C, potasio y aporte en yodo.

Pese a ser habitual en las fruterías y lineales de los supermercados durante todo el año, su producción entraña cierta complejidad. Nace de unas matas de hojas lanceadas de en torno a un metro, "que fructifica una vez cada tres años produciendo un único fruto", apuntan fuentes del Ministerio de Alimentación. Su disponibilidad está asegurada de enero a diciembre gracias a que cuenta con varios focos de procedencia. De hecho, se conocen tres variedades de piña tropical: sativus –sin semillas–, comosus –con semillas capaces de germinar– o lucidus –que tiene una recolección más fácil ya que sus hojas no poseen espinas–.

La piña, una fruta rica en vitaminas A, B y C. Aporta sales minerales y es rica en potasio y calcio. HA

"Las doradas, más maduras, vienen en avión por lo que también son más caras, mientras que las verdes llegan en barco"

Más allá de esta distinción, se pueden clasificar según el medio de transporte por el que llegan a la península. "Las doradas, más maduras, vienen en avión por lo que también son más caras, mientras que las verdes llegan en barco", distingue Javier Gómez de Frutas Javi y Silvia del Mercado Central de la capital aragonesa.

¿Cómo saber si una piña está en su punto? La técnica es muy sencilla, tal y como muestran en el puesto de la lonja zaragozana: "Se sostiene de una hoja y si se suelta fácilmente, está en su punto".

También está indicada para los niños a partir de los 6 meses. "La piña mejora la absorción del hierro del resto de alimentos que se le dan al bebé, previniendo la anemia infantil", recomienda Mapi Herrero, autora de ‘Te invito a comer’, sobre alimentación infantil y familiar. Una opción para hacerlo más fácil puede ser chafarla si está madura o cortarla en bastones.

Una receta para comerla de forma diferente

Que sea fresca es importante, ya que si la cocinamos o consumimos en conserva disminuyen algunas de sus propiedades, avisa Herrero. No obstante, existen otras formas, por ejemplo, un carpaccio que se consigue laminando la fruta en finas capas. Se acompaña de un baño de un almíbar –agua, azúcar y canela en rama que se cuece– al que se le agrega Cointreau. Un buen punto y aparte, hasta los turrones.