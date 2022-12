Carnicería Lahoz celebra su 75 aniversario sin moverse de Delicias

En la Carnicería Lahoz (c/ Andrés Vicente, 38. Centro Comercial Delicias) los fardeles y las morcillas se elaboran con la misma receta de hace 75 años. Así lo recuerda su propietario, José Manuel Lahoz. Él representa a la tercera generación de este negocio familiar que en 2022 celebra sus bodas de diamante.

“Con mi abuelos Manuel y Celia empezó todo en Lécera; eran ganaderos de ovino y abrieron su primer despacho en el pueblo, donde mi abuela elaboraba la chacinería con las mismas recetas que utilizamos hoy en día”, rememora. Era el año 1947, un detalle que no pasa desapercibido en la Carnicería Lahoz, en el Centro Comercial Delicias.

Los abuelos de José Manuel se trasladaron a Zaragoza en los años 60 y abrieron su segundo negocio en la calle Antonio Bravo. En 1972, hace 50 años, empezó a funcionar la galería comercial de la calle Andrés Vicente y, desde entonces, ese tercer establecimiento de Carnicería y Chacinería Lahoz está ubicado en el mismo lugar.

José Manuel, con un chuletero que madura durante más de 80 días. A. Toquero

El relevo de los abuelos de José Manuel lo tomaron sus padres José Manuel y Consuelo, y su tía Eulalia. Y hace poco más de 20 años fue cuando el actual propietario cogió las riendas del negocio tras jubilarse la segunda generación.

En ese momento, la marca Lahoz había crecido con cuatro establecimientos en la capital aragonesa, “pero cuando asumí esta responsabilidad tuve claro que debía buscar un equilibrio entre el trabajo y disfrutar de una buena calidad de vida para estar con la familia y hacer otras cosas importantes en la vida”, reconoce José Manuel.

Así es como se centró en el puesto del mercado, en el que se han realizado tres reformas completas desde 1982. “Una carnicería con un nivel alto de calidad en las materias primas debe tener una presencia acorde”, asegura. Y vaya si se nota visitándola. Las amplias vitrinas, la iluminación y la estética general llaman mucho la atención. Es uno de esos puestos hacia donde se va la vista y apetece comprar.

Lo que no ha cambiado en este tiempo es una de las máximas que José Manuel aprendió de su padre. “Él siempre me dice que se levantaba a las cuatro de la mañana para ir a Mercazaragoza, no a ganar un duro, que también, sino que su máxima preocupación era poner los mejores productos en el mostrador y ofrecerlos a un precio ajustado, teniendo en cuenta que estamos en un barrio obrero”.

El puesto de Carnicería Lahoz siempre está muy concurrido. A. Toquero

Calidad y buen precio. Este es otro mensaje que el actual propietario tiene grabado a fuego y que se refleja en algunos detalles. Por ejemplo, en el ternasco de Aragón. “Solo tenemos de denominación de origen; pequeños, de entre 9 y 10 kilos, y de cabecera de cuadra, es decir, los primeros que entran en una remesa, que son los mejores”.

La ternera es gallega suprema y, la chuleta, habitualmente se vende con un mínimo de 80 días de maduración. “Tenemos nuestra propia cámara para madurar los chuletones de rubia gallega”, prosigue. Su precio ronda los 32 euros el kilo, realmente competitivo.

De esta andadura de 75 años, tanto José Manuel como sus padres y su tía Eulalia, tienen claro que “lo mejor de todo es la clientela, que prácticamente es de la familia”. “La señora Concha acaba de cumplir 94 años y el sábado bajó a comprar, igual que lo hizo el primer día que abrimos en la calle Antonio Bravo en los años 60; a mí me conoce desde que estaba en los brazos de mi madre”.

Lo mismo se puede decir de otros clientes como Mesón Martín. “Casi toda la carne que gastan Mariví y Sergio es nuestra; más que amigos somos familia”. José Manuel resume estos 75 años de trayectoria con una palabra: profesionalidad. “El buen profesional es alguien que cada vez busca más la gente, tanto en el producto como en el trato y el servicio que das”.