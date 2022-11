Dos cócteles zaragozanos de campeonato

El Congreso Nacional de Bartenders y Cócteles se va a celebrar a finales de noviembre en Ciudad Real y a esa cita acudirán representando a Aragón Natalia Frunza y Víctor Rodríguez. Ella, en la categoría de bartender joven, y él, en la modalidad normal. Los dos aspiran a preparar el mejor cóctel de aperitivo de España y a representar a nuestro país en el certamen mundial, pero conseguirlo no va a ser fácil.

El lunes pasaron una prueba de fuego en la sede de la Asociación de Maîtres y Barmans de Aragón. Allí elaboraron el cóctel que van a presentar en Ciudad Real, mientras compañeros de profesión, profesores de hostelería y jueces escudriñaban cada uno de sus movimientos. Tuvieron 15 minutos para la decoración o para preparar algún zumo, y siete para dejar listo el combinado.

El presidente de los maîtres, Carlos Orgaz, destacaba durante la prueba que “van más preparados que nunca, pero al nacional acuden los mejores del país y no va a ser fácil traernos el título a Aragón”.

Ilusión, desde luego, no les falta a los dos protagonistas. Natalia reconocía que no había pasado nervios durante la prueba. “Los jueces me han dicho que tengo que pulir algún detalle, pero estoy contenta del resultado”.

Su cóctel se llama Doce y media, “por la hora del vermú”, y está inspirado en un clásico como es el negroni “por el equilibrio entre amargor y dulzor que he intentando buscar”. Vodka, vermú rojo Petroni, un sirope de especias y vino Tío Pepe son sus ingredientes. “Las sensaciones que me ha transmitido la gente es que ha gustado”, comentaba satisfecha.

A su lado, Víctor Rodríguez, encargado de barra de Cierzo Brewing, reconocía que en su día a día en esta cervecería no prepara cócteles, “pero es un mundo que me encanta y que he practicado mucho”. El Campeonato de Aragón lo ganó incluyendo cerveza en su propuesta, y es lo que también ha hecho en la que presenta al nacional.

“Lleva Campari, bourbon, licor de cerezas, zumo de pomelo, angostura y un poco de cerveza tostada que da unas notas dulces a caramelo”. “Me he sentido muy bien, tranquilo, voy con muchas ganas a Ciudad Real”.