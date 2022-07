Una versión fresca de las patatas revolconas para disfrutar en verano

Las patatas revolconas o patatas meneás, machaconas o revueltas, son tradicionales de la cocina de Castilla y León y de Extremadura. Es una receta sencilla, muy recurrente en la España rural de la posguerra, donde se utilizaban como ingredientes principales patatas, tocino, pimentón y aceite.

En muchos bares y tabernas de estas comunidades autónomas, pero especialmente en la zona de Ávila y Salamanca, estas patatas son un argumento de tapeo de primer nivel. La receta cambia mucho en función de la calidad de las materias primas. Si empleamos patatas nuevas o cachelos y una buena panceta adobada de Soria, el resultado final será mucho mejor.

Atendiendo a los ingredientes que se utilizan, es fácil intuir que se trata de una receta poco veraniega, aunque en la versión que ofrece a los lectores de HERALDO la cocinera Ana Cristina Lahoz le ha dado un interesante punto refrescante.

“Lo más singular es que he añadido piparras encurtidas cortadas en trozos y unas cortezas de cerdo machacadas; no es que haya una gran innovación en este plato, pero sí tiene un aire más fresco gracias a las guindillas, que hacen que el paladar no se sature a medida que vas comiendo”, comenta.

A esta cocinera no le gusta machacar demasiado la patata. “No tiene que quedar como un puré –explica–, la gracia está en encontrarte tropezones del tubérculo y del torrezno, pero lo más importante es que esté bien impregnada en el pimentón”. A disfrutar.

Patatas revolconas con torreznitos y encurtidos

Ingredientes (4 personas):

- 500 gr. de patata monalisa.

- 75 ml. de aceite de oliva virgen extra.

- 3 o 4 dientes de ajo.

- Media cucharita de pimentón dulce.

- Pimentón picante al gusto.

- Panceta adobada para torrezno.

- Aceite oliva suave hasta cubrir.

- Torreznos de bolsa.

- Piparras encurtidas.

- Sal gorda.

Elaboración:

Para el torrezno:

- Cortar la panceta en tiras de un dedo de grosor y después en trocitos de 1 cm. de grosor.

- Confitar en aceite de oliva a potencia mínima unos 15-20 minutos.

- Retirar a papel absorbente y subir a máxima potencia el fuego.

- Freír en aceite caliente hasta que sufle la piel. Retirar a papel absorbente.

Para las patatas:

- Pelar y cortar las patatas por la mitad y en tacos de forma homogénea. Cocerlas con sal y laurel. Semitapar para evitar mucha evaporación. Pinchar para comprobar que están cocidas y conservar tapadas.

- Sofreír en una sartén los dientes de ajo finamente picados a potencia media y remover. Agregar los pimentones removiendo al mismo tiempo y fuera del fuego.

- Agregar el aceite a las patatas y chafar con ayuda de una varilla, mientras se va mezclando. Dejar la patata sin deshacer del todo y rectificar de textura y sabor si hiciera falta.

Emplatado:

- Disponer la patata revolcona en la base del plato. Colocar unos trocitos de torrezno frito y poner las piparras en rodajas.

- Espolvorear con torrezno de bolsa desmigado y un poco de sal en escamas.