Estos son los bares y sus tapas que participan en Gastrotapas Zaragoza

Gastrotapa: Corazones de Alcachofas confitados en Aceite del Bajo Aragón DOP, salteados con Jamón, o no, (para celiacos) ​ Menú: Jamón de Bellota, Caña de Lomo de Jabugo y Cecina de León; Ensalada de Helado de Burrata, Tomate y Pesto a nuestro estilo; Pan con Tomate y Aceite Virgen Extra; Anchoas del Cantábrico en Salmuera; Corazones de Alcachofas Confitados con Jamón; Croquetas Caseras de Jamón de Bellota; Canelones De Ibérico Con Foie Y Polvo De Jamón; Estofado De Cochino De Bellota en dados, con salsica; Tocinillos de Cielo y Helado de Romero. ​ ​- C/ Bruno Solano 16, esquina Supervía (Zaragoza)

Aragonia Palafox

Menú: Sobrasada de latón de la Fueva curada en bodega (Melsa) y miel mil flores del Ribagorza

Prados de rosas, Pagos del Moncayo. D.O. Campo de Borja; Bocado de pulpo a la parrilla raíz de apio asado a la sal, café y sus crujientes Tres Picos, Bodegas Borsao. D.O. Campo de Borja; Magret de pato mulard de “Tierra Mudéjar” marinado a la pimienta Sichuan polenta cítrica con Melocotón de Calanda D.O.P.; Queso “sorpresa” de Aragón con pan de queso de mandioca; Moscatel de Ainzón, D.O. Campo de Borja; Mousse de chocolate y fresas en texturas; Panes artesanos, agua mineral natural de Jaraba e infusiones

​- C/ Marqués de Casa Jiménez, s/n (Zaragoza)