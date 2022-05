Los vinos de Aragón maridan con Alemania

Dicen que las aguas siempre vuelven a su cauce y parece ser que con los vinos ocurre lo mismo. "Había muchas ganas de volver a la feria internacional más importante del sector, la ProWein. Ha estado muy bien", es el sentir de algunas bodegas aragonesas que han participado en esta cita que ha tenido lugar en Düsseldorf.

ProWein se considera la feria líder de vinos y licores, el mayor encuentro de profesionales de la viticultura y la gastronomía que se celebra desde hace más de 25 años. Entre la representación aragonesa se encontraron más de una veintena de bodegas, asociaciones y cooperativas, que se desplegaron en dos pabellones junto a otras entidades españolas, además de alguna bodega que estuvo en la zona de ecológicos.

En esta edición, pese a la expectación, hubo menos afluencia porque, entre otras cuestiones, coincidió con Fenavín -la Feria del Vino Español en el Mundo-, y también por las restricciones que se mantienen en algunos países asiáticos.

Las bodegas aragonesas aprovecharon la ocasión para reencontrarse con profesionales del sector y reforzar las relaciones con otros países. De esta forma, los caldos de las denominaciones de origen aragonesas bañan copas de todo el mundo. Estuvieron representadas las D. O. Campo de Borja, Somontano, Cariñena y Calatayud, además de algunas indicaciones geográficas protegidas (IGP).

La cancelación de las últimas ediciones hizo que algunas bodegas mostraran nuevas propuestas, como Borsao, que presentó cuatro etiquetas que había sacado desde 2020 . "Nos las pedían, pero no habíamos podido constatar la reacción hasta ahora", apuntan. Vinos blanco, rosado, tinto selección y el Borsao Cabriola, que están con la segunda añada y embotellada la tercera, han sido algunos de los protagonistas.

"Había ganas de feria y era una gran oportunidad para reunirnos con clientes de todo el mundo"

Las bodegas desplegaron sus vinos estrella, como Bodegas San Valero, que acudió con su colección Celebrities y otros vinos "con mucha personalidad", de garnacha y cariñena entre otras variedades, como explica Javier Domeque, su responsable de márquetin.

"La sensación general es que había ganas de feria y era una gran oportunidad para reunirnos con clientes de todo el mundo en solo tres días, consolidar relaciones comerciales y también conocer a importadores que, a lo largo de estos dos últimos años hemos conocido en ferias virtuales", valoraban desde la Bodega El Grillo y la Luna, que fue una de las participantes. En el caso de esta bodega de la denominación de origen protegida Somontano, tuvieron como "buque insignia" el vino Grillo 2014.

Se trata de uno de los más queridos del negocio, en parte por lucir una medalla de oro en el gran premio Mundus Vini y por estar reconocido con el distintivo 'Best Of Show Somontano'. Grillo 2014 está elaborado con syrah, cabernet sauvignon, garnacha y merlot. No es la primera vez que este tinto –del que se producen al año unas 18.000 unidades- se cuelga un reconocimiento así, ya ocurrió en 2019 con su añada de 2011.

Reconocimiento al vino Grillo 2014, de la bodega El Grillo y la Luna. Sascha Kreklau

Desde la D.O.P. Campo de Borja también han acudido Bodegas Aragonesas, además, de Palmeri Sicilia y Bodegas Ainzón. Desde la de Cariñena viajaron Bodegas San Valero, Grandes Vinos y Viñedos, Bodegas Paniza, Bodegas Pablo, Esteban Martin –de Alfamén- y la Sociedad Cooperativa Vitivinícola de Longares. San Alejandro, Raíces Ibéricas -bodega con sede en Maluenda- y Bodegas Langa fueron la presencia de la D.O.P. de Calatayud. Del Somontano expusieron Enate, Laus, Las Moradas de San Martin Viñedos y Crianzas del Alto Aragón –de Salas Bajas-, además de la bodega de Otto Bestué, Bodegas Meler y Viñas del Vero. Entre otros más, también tuvieron su hueco Bodegas Tempore y Bodegas y Vinos de Lécera, de la indicación geográfica protegida (IGP) Bajo Aragón. A la lista se sumaron la Asociación de Vinos de la Tierra de Aragón, Aragón Exterior y el Grupo Axial, representando varias denominaciones (Campo de Borja y Cariñena).