Batalla por el mejor zumo: ¿exprimidor o licuadora?

Los zumos tienen amantes y detractores. Es cierto que eliminar la pulpa de las frutas resta los beneficios de la fibra, pero los zumos son una bebida deliciosa cuando el calor aprieta. ¿Quién no ha soñado alguna vez con un zumo de naranja fresquito y recién exprimido al levantarse? El jugo de estos cítricos es, sin duda, el rey de nuestros desayunos y meriendas. Y contiene un extra de Vitamina C necesaria para el crecimiento y para contrarrestar los radicales libres, principales causantes del envejecimiento celular.

Desterrado el mito de que las vitaminas se evaporan si no lo tomamos inmediatamente, el zumo natural es más saludable que los preparados industriales con azúcares o edulcorantes añadidos y una gran alternativa para esas personas a quienes la fruta no les termina de encajar o para los que se levantan con prisa y no quieren llegar tarde al colegio o al trabajo. Por eso, cada vez hay más personas que apuestan por tener en casa electrodomésticos para poder prepararlo de forma rápida y sin que dejen la cocina hecha unos zorros.

Pero cuando nos ponemos a indagar para adquirir uno de estos ‘gadgets’ nos asalta una duda: ¿licuadora o exprimidor? Parecen iguales, pero no lo son. La decisión depende del uso que le vayamos a dar. El exprimidor es apropiado para extraer todo el zumo de los cítricos: limones, mandarinas, naranjas, pomelos, limas.. Exprime sin manchar para conseguir un jugo, sin grumos. Es más económico que la licuadora, y normalmente más pequeño. Este modelo de Cecotec nos ha enamorado: es silencioso y aprovecha al máximo la fruta. Su diseño incluye una palanca de presión para que el proceso sea mucho más sencillo. Además, está rebajado un 23% en Amazon.

La licuadora: mucho más que zumo

Como su nombre indica, una licuadora consigue transformar un alimento de sólido a líquido. Extrae el jugo de todo tipo de fruta incluso las manzanas o las peras, pero también de las verduras y de forma muy eficiente. Por eso es la favorita para elaborar los populares zumos 'detox' tan apetecibles en verano combinando futas como el melón o la sandia, propios de esta época, con naranjas, fresas o mangos. Con este electrodoméstico también podemos hacer combinaciones añadiendo leche al zumo de fresas, por ejemplo. Las licuadoras son algo más grandes que los exprimidores y las hay de muchos precios, pero este modelo Strong Titanium 19000 de Cecotec es económico y encaja en cualquier sitio. Con él podrás extraer hasta un 30% más de zumo.

¡No tires la pulpa!

La mayoría de las licuadoras separan el zumo de la pulpa. Desde Heraldo Shopping te recomendamos que no desperdicies nada. Con los restos del proceso de licuado podrás preparar postres añadiendo la pulpa de la naranja o el kiwi a la masa de los bizcochos y así conseguirás que sean mucho más sabrosos. También puedes reciclar esta parte de la fruta para elaborar batidos o helados o deshidratarla en el horno para añadirla como 'toppings' a tus meriendas más saludables como un extra dulce y crujiente.

