Si el buen tiempo te anima a pasear, no olvides protegerte del sol: gorras y sombreros de moda este 2022

Un conjunto básico y normal para el día a día puede transformase en un 'total look’ para el recuerdo, gracias al complemento perfecto. Un colgante, un bolso o un pañuelo pueden acabar con las dudas en un estilismo. Pero, si hay algo práctico por antonomasia que siempre queda bien, si sabemos cómo llevarlo, son los sombreros. ¡Incluso, las gorras!, esa prenda deportiva que ha dejado el ámbito para el que nació para combinarse con todo, además, este año se llevan las 'vintage'.

Sea cual sea el tipo de sombrero por el que tengas debilidad, desde Heraldo Shopping te recordamos la importancia de protegerse del sol, sobre todo ahora que los rayos uva tienen más alcance y que ha llegado el tiempo en el que pasamos más horas del día en la calle. Y, como no, te refrescamos las tendencias de moda en sombreros y gorros que arrasan esta temporada.

¿Sombrero de paja?

Los 'Straw Hats' son el sombrero perfecto para el verano, ya que el material no da calor en la cabeza y se pueden llevar en pleno verano sin sudar demasiado. Además, protege eficazmente de los rayos de sol. Quien lo lleva con estilo, se convierte en la envidia de la playa y, además, esta clase de sombrero combina muy bien con cualquier 'look'. Solo hay que ver uno de los mejor valorados de Amazon para imaginarte con él en la playa o paseando por la ciudad.

Es ligero, transpirable, cómodo y plegable de llevar. Amazon

¡Gorras al poder!

Atrás ha quedado la concepción de que las gorras solo son para practicar deporte. Ya en 2021 se convirtieron en el accesorio definitivo y vuelven con fuerza con los primeros rayos de sol del 2022. Son prácticas, cómodas y combinan con muchos 'looks'. Conforman el toque de modernidad y confort que les faltan a muchos de nuestros estilismos de diario. Con un chándal, unos vaqueros o, incluso, con un vestido pueden quedar genial. Por eso, marcas como Levis cada temporada sacan gorras nuevas para combinar con cualquier ropa. Pero, si no sabes por cuál decantarte, desde Heraldo Shopping te recomendamos esta unisex de Adidas, para no fallar.

¡De algodón! Amazon

La revolución de la moda: el gorro de pescador

Si intentamos contar con los dedos de la mano un 'influencer' que no ha llevado este invierno, y que no lleve ahora, un 'bucket hat' nos sería imposible. Los pescadores de Irlanda estarán orgullosos de que su gorro se haya hecho tan famoso. Su hala maleable convierte a este complemento en el idóneo para protegerse de los rayos del sol (y de la lluvia) ataquen de cara o de espalda. Y, lo mejor, los hay para todos los gustos y de todos los colores, ¡hasta de plátanos!

¡A la moda! Amazon

Y si lo quieres de marca y unisex, el 'bucket hat' de Ellesse es ideal, fabricado para que resista en todas tus aventuras.

Gorro pescador Ellesse. Amazon

En Heraldo Shopping buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.