Los últimos números de Vans, Adidas y Puma, al 50% para renovar nuestras zapatillas a buen precio

La primavera ya nos ha demostrado su capacidad para cambiar repentinamente el tiempo y para hacer oscilar las temperaturas de un día para otro. Esto nos impide culminar con éxito el cambio de armario... ¡y no será porque no sepamos trucos para hacerlo con efectividad! Así, no podemos guardar todavía los abrigos (por aquello de "hasta el 40 de mayo no te quites el sayo") ni tampoco optar por camisetas de tirantes y prendas más ligeras. De hecho, nos vemos obligados a salir de casa como una cebolla, con mil capas para poder quitarnos y ponernos según la temperatura. Pero hay un aspecto que sí nos gusta de la primavera: ¡ha llegado el tiempo de las zapatillas!

Aunque ya las lucimos durante todo el año, es ahora cuando más nos apetece sacarlas del armario, y más si tenemos algún par para estrenar. Y si no lo tenemos... ¡no vamos a tardar en conseguirlo! En JD Sports, comercio ‘online’ especializado en zapatillas y ropa deportiva, han rebajado buena parte de su catálogo para que no tengamos excusas para estrenar esta primavera. Entre las marcas destacadas hemos encontrado Adidas, Vans, Puma y muchas otras con descuentos que, en determinados modelos, alcanzan el 70%. ¿Se te ocurre mejor pretexto para conseguir un nuevo calzado?

Nuestras ofertas favoritas

Vans es una de las firmas de zapatillas más populares entre todas las edades: son cómodas, fáciles de combinar y aptas para el día a día. Por eso, no es de extrañar que, cada vez que un ‘ecommerce’ anuncia rebajas en la marca, ¡las unidades vuelen! En el caso de las Sk8-Low Reissue, en color negro, solo podemos encontrarlas en el número 40,5 en JD Sports, mientras que las rosas solo están disponibles en el 37. Eso sí, ¡solo por 40 euros!

Vans Sk8-Low Reissue. JD Sports

También Puma está presente entre los descuentos de JD Sports, aunque, entre todas las zapatillas que han destacado, desde Heraldo Shopping hemos optado por quedarnos con las Wild Rider Pickup. ¿Por qué? Al estar al 50%, te las llevas por 50 euros... ¡y aún están disponibles en varios números (del 39 al 46)!

Puma Wild Rider Pickup. JD Sports

Y si eres de los que nunca dicen no a unas Adidas, y menos si son las Gazelle, tenemos buenas noticias: ¡también están a mitad de precio! Eso sí, solo están disponibles en color negro y en el número 40, así que, ¡corre, antes de que vuelen!

Adidas Gazelle. JD Sports

