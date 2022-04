¿Cómo acertar con la ropa de entretiempo? Primeriti te ayuda a renovar armario

Primeriti es la web de ventas 'flash' de El Corte Inglés, donde encontrarás todos los días del año ofertas en marcas como Jack and Jones, Adidas, Nike, Emilio Tucci o Sfera, entre muchas otras. Si llevas tiempo detrás de un producto de moda y no lo encuentras a un precio económico, seguro que este portal es la solución. Y cuando de verdad necesitamos soluciones es en primavera, ya que a la mayoría de gente le cuesta acertar con la ropa de entretiempo. En cada región de España la climatología es diferente y, mientras en unos lugares llevan ya tirantes, en otros no se han quitado el abrigo todavía. Por eso, acertar con la ropa de primavera es difícil, ¡pero no imposible!

Prendas como las gabardinas de entretiempo arrasan en Primeriti, por ejemplo. Y desde Heraldo Shopping queremos ayudarte a elegir el mejor 'outfit' primaveral, vayas donde vayas. Con el que no pases calor, frío, ni te mojes. Así que no pierdas de vista la cantidad de marcas en oferta de Primeriti para renovar tu armario, ni la selección que desde Heraldo Shpping hemos hecho con las tres prendas 'must' del momento.

Las 'blazers' con más color

El 'blazer' se ha convertido en una pieza clave de cualquier 'look' en cualquier época del año, pero, ahora en primavera, es más común lucirlas sin necesidad de abrigo. Por eso, deberías sustituir las de tu armario en tonos oscuros, por otras de color o de tonos blancos y luminosos. ¡La primavera es color! Te dejamos una gran opción de Lasserre.

¡Tonos claros para que refleje el sol! Primeriti

Las faldas, un imprescindible

Para quien ame las faldas es el momento de lanzarse a por ellas. La marca Dioxide en Primeriti tiene una gran variedad de faldas para todos los gustos y colores. Pero, no te demores, porque se están agotando, ya que los descuentos llegan hasta ¡el 86%!, que se dice pronto.

¡La moda del trench!

Las gabardinas o trench han arrasado siempre, y arrasan ahora, en primavera. Así que, podríamos decir, que es un 'must' en tu fondo de armario que ya deberías haber sacado. Pero, si todavía no tienes una este año, atento o atenta a este modelo de ¡Armani! con más del 60% de descuento (disponible hasta este lunes 25 de abril) y en color negro, más elegante.

¡La más elegante! Primeriti

