Los mejores trucos para congelar el marisco antes de Navidad

Se acerca la Navidad y ya son muchos los ciudadanos que andan pensando en el menú e investigan nuevas recetas con las que sorprender a familiares y amigos en fechas tan señaladas. A buen seguro, lo que no faltará en las mesas navideñas será el marisco. Desde el típico plato repleto de langostinos hasta las almejas como complemento al pescado de turno. Y es que hay marisco, crustáceos y moluscos, para todos los gustos y bolsillos. ¿La ventaja? El buen producto que por suerte se oferta en España. Pero, ¿cómo podemos congelarlo antes de Navidad para que no se eche a perder y no pierde sabor?

Existen diferentes trucos para mantener este producto estrella de alimentación en perfectas condiciones para tus comidas de Nochebuena y Año Nuevo y las cenas de Navidad y Nochevieja, entre otras. Porque una de las formas de ahorro más comunes entre los consumidores es la anticipación y previsión, haciendo las compras oportunas en las semanas previas a las fechas navideñas. Los precios de los productos, conforme se acerca el sábado 25 de diciembre, van encareciendo cada vez más.

Congelar el marisco: importante distinguir entre familias

A la hora de congelar el marisco es fundamental distinguir entre cada familia, porque cada tipo de este manjar necesita una hoja de ruta diferente. Para congelar grandes crustáceos, protagonistas de mariscadas y refinados platos navideños, como es el caso de los centollos, bogavantes, nécoras o bueyes de mar, se deben comprar vivos e introducirlos en el congelador previa cocción.

En primer lugar, se asfixia en agua al animal y se cuece -cada producto maneja un tiempo de cocción distinto- y, una vez cocidos, se envuelve el marisco en un papel film o bolsa especial de congelados para que no entre aire y se mantenga congelado perfectamente. Los grandes crustáceos pueden mantenerse entre tres y cuatro semanas sin perder la calidad que atesora, por lo que los más previsores ya pueden pensar en ir comprando estos magníficos productos para Navidad.

Congelar langostinos, gambas y cigalas antes de Navidad

Por otro lado, el proceso de congelación de los pequeños crustáceos es distinto al anterior. Es el caso de gambas, cigalas, langostinos o carabineros. Este tipo de crustáceos se deben congelar crudos, sin cocer previamente, más aún si el producto va a ser cocinado a la plancha. En cuanto a la cigala, cabe la posibilidad de que la cabeza coja un poco de color negro. No hay que alarmarse. Si va a ser cocida, puede cocerse antes de ser congelada y comerla tal cual una vez descongelada.

Entre los moluscos bivalvos más consumidos en Navidad encontramos los mejillones, las almejas o los berberechos. Los mariscos de concha, en los que encontramos también zamburiñas y navajas, deben congelarse crudos. Antes de congelarlos debemos asegurarnos que están muertos y deben ser bien lavados. Por otro lado, deben ser introducidos en el congelador con papel film, bolsa de congelación o al vacío. Los bivalvos puede llegar a aguantar hasta tres meses en el congelador, pero una vez descongelados, deben ser consumidos de inmediato para evitar afecciones a la salud. Por otro lado, los percebes y las otras no deben ser congeladas.

