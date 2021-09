No hay excusas para no comer saludable con estas recetas sin necesidad de cocinar

La falta de tiempo es una de las excusas más oídas contra la alimentación saludable. "Hay que perder mucho tiempo cocinando", "es que con el trabajo no puedo", "no me da tiempo"... Son mil una y maneras de justificar el por qué apostamos por soluciones más rápidas pero menos sanas. Sin embargo, estas excusas tienen las patas muy cortas y pronto van a dejar de ser creíbles, ya que hay muy diferentes maneras de comer saludable sin perder apenas tiempo.

El dietista y nutricionista Nano Alútiz llega con varias ideas para aquellos que viven tan ocupados que no pueden perder ni diez minutos cocinando. Son recetas que también sirven para aquellos días que estamos más vagos , incluso, para cuando estamos fuera de casa o de viaje y no queremos saltarnos la dieta.

La primera opción, del desayuno a la cena, consiste en un poco de yogur con pan wasa y pavo, acompañado de frutos rojos. Para comer, una buena ensalada de lucha con lentejas (de bote), ventresca y aguacate acompañada de todas las verduras que queramos y, de cena, crema de verduras con pan de espelta y y gambas ya precocinadas.

La opción número dos consiste en algo de yogur con muesli o granola y crema de cacahuete, tortitas de maíz con lomo de pavo y verduras y pan de espelta con salmón y yogurt griego acompañado de gazpacho para acabar el día.

En sus publicaciones de Instagram, Nano además facilita los ingredientes para que al ir a hacer la compra podamos tener en cuenta qué opciones escoger y cuáles son más saludables o tienen mejores valores nutricionales. Muchas veces los envases pueden engañarnos y hacernos pensar que algo que parece muy sano, cuando luego no lo es tanto.

¿Quieres recibir todas nuestras propuestas de planes para mantenerte en forma? Apúntate y te enviaremos nuestra newsletter.