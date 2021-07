Rodi, la evocación de las viñas de garnacha y los aromas del Moncayo

Las hermanas Blanca y Mari Rodríguez todavía están “como en una nube”, terminando de asimilar la noticia que recibieron el pasado lunes: la concesión a su restaurante, el Rodi de Fuendejalón, del premio Alimentos de España a la Restauración que otorga el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Blanca recibió la buena nueva en la playa, disfrutando de unos días de merecido descanso, y su hermana Mari entre los fogones, haciendo lo que mejor sabe: elaborar platos estrechamente vinculados con los vinos de la variedad garnacha del Campo de Borja. Este, precisamente, es el principal argumento por el que han recibido el galardón.

A la mesa de Rodi, estas hermanas han sintetizado todo un universo de sensaciones: la evocación de las viejas viñas de garnacha, los aromas del Moncayo y los sabores de la cocina tradicional aragonesa.

Blanca Rodríguez trabajando en la cocina del Rodi Laura Uranga

Pero darle vida a este restaurante no ha sido una tarea fácil. Ampliar horizontes a partir de una clientela potencial de los poco más de 800 vecinos de Fuendejalón no es algo sencillo. Esa ha sido su apuesta y después de 54 años de trayectoria, el Rodi ha traspasado fronteras, ha conseguido numerosos reconocimientos y no deja de crecer.

Blanca Rodríguez es la alquimista de la cocina. Viaja, prueba, mezcla y, al final, saca sus propias conclusiones. Eso sí, en su día a día solo incluye aquello que le gusta. No es un recetario rebuscado, sino más bien apto para todo el mundo pero con el sello familiar impregnando cada plato.

El camino se lo marcó su madre, Avelina. “Tenía una mano excepcional –rememora–, cuando nadie conocía a Ferrán Adriá ella ya elaboraba espumas con unos sifones que había antiguamente; y eso es lo más importante que me ha dejado, el carácter autodidacta”. A diario, eso se ha traducido en el deseo de ofrecer a sus vecinos mucho más que raciones de calamares y patatas bravas.

Desde que se empezó a oír hablar de la ruta de la garnacha, esta variedad de uva ha sido la principal fuente de inspiración del Rodi. Alrededor de ella gira su cocina y, sobre todo, uno de los menús, el que se ofrece bajo la denominación 'Ruta de la Garnacha'. Es largo, para disfrutar sin prisa, además de versátil y abierto, incluso a la hora de pagar, ya que el precio suele variar en función de que se prueben más o menos platos.

El pastel de espárragos del restaurante Rodi de Fuendejalón A. T.

Cazuelita de migas, longaniza de elaboración casera, lubina a la sal, jarretes de cordero al aroma del Moncayo, carrilleras, ahumados artesanos, mousse de chocolate... En todos estos productos y recetas está presente la garnacha en forma de sal, vino, vinagre, garnachicos... Hasta los sarmientos que Blanca emplea para hacer los ahumados son de viñedos de la zona. Una de sus últimas elaboraciones son unos raviolis de trigo duro en los que también aparece la variedad.

Pero entre todos sus productos, tal vez la sal de garnacha y los garnachicos de Fuendejalón son los más icónicos. El primero se prepara con delicados pétalos de sal de manantial fusionados con la elegancia de las uvas centenarias del Campo de Borja. Los garnachicos son los únicos mazapanes del mercado elaborados íntegramente con este vino. Pero las cabezas de Blanca y Mari no dejan de trabajar y para el otoño ya preparan una novedad “que va a dar mucho que hablar”.

En octubre, precisamente, será cuando recojan el merecido premio en el Ministerio de Agricultura. Mientras tanto, lo único que quieren es disfrutar del momento y celebrarlo cada día junto a sus clientes. “Bueno –matiza Blanca–, nosotras nos referimos a ellos como los amantes del Rodi, a los que estamos tremendamente agradecidas”.