Siete cuentas de Instagram aragonesas de recetas para chuparse los dedos

Que el confinamiento absoluto de marzo fue terreno abonado para los cocinillas e hizo, también, algún nuevo aficionado a los fogones quedará para la historia como algunos de los hitos sociológicos de aquel periodo. Pero esta llamada nueva normalidad, que cada vez es menos nueva y más 'normal', también nos tiene en casa más de lo previsto y, además, con pocas posibilidades de disfrutar de los bares y restaurantes. La comida a domicilio y para llevar se abre paso y surge como obligada alternativa para los que buscan una cocina preparada por profesionales. Pero, a la vez, los blogs y las cuentas de Instagram especializadas en recetas también viven un momento de esplendor.

Entre la enorme variedad, proponemos aquí siete cuentas 'made in Aragón' de lo más variadas.

@Tapas con estilo

Marcos Lamora, oscense, natural de Sesué, formado en la Escuela de Hostelería de Guayente, regenta esta cuenta de Instagram que apuesta por las opciones de picoteo presentadas de manera muy original. Sus premisas son la sencillez y la falta de complicación de las propuestas que, no obstante, buscan también la originalidad y, por qué, no entretener. Ideal para estas fechas en las que a veces no queda más remedio que optar por un vermut casero, es perfecta para hallar inspiración y salir de las consabidas aceitunas y patatas fritas, pero también de los emplatados comunes. Entre las opciones: salvia rebozada, tablas de queso presentadas de manera muy imaginativa, tostadas, cremas para dipear...

Saborea con los ojos

Carmen Lizandra unió dos pasiones, la fotogafía y la cocina en Saborea con los ojos, que da gráfico título a un proyecto al que se acerca con menos asiduidad que al comienzo, pero que vivió un reverdecer durante el confinamiento, cuando "me conecté con un montón de amigos que descubireron o redescubrieron la cocina". Carmen también ha experiementado un viraje hacia la comida sana que, en su caso, ha desembocado directamente en una dieta vegetariana.

VeganZaragoza

Un pasito más, vegana, es esta cuenta en la que Marina Gabás, una joven publicista oscense, residente en la capital aragonesa que la puso en marcha con la idea de dar a conocer bares y restaurantes con opciones veganas en la ciudad. Pero, su afición por la cocina y el hecho de que muchos seguidores le preguntaban por recetas, le animó a ponerse a guisar. Una pasión que comparte, como en el caso de Carmen Lizandra, con la fotografía. Y así, las sugerentes y muy cuidadas imágenes son el escaparate de recetas que quieren acabar con la idea de que la dieta vegana es monótona. "La gente se cree que es un bol de ensalada, pero yo cada día como una cosa distinta", asegura Marina. Opta sobre todo por recetas inspiradoras, fácilmente adaptables e imitables. "A veces abro la nevera y cocina con lo que tengo". El abanico de sus recetas abarca de todo, dulce y salado: desde una focaccia de peras y nueces a 'medallones' de coliflor y nueces.

A Hungry Blog

Miguelina es la autora de una de las cuentas más veteranas del volátil mundo de Instagram. Se trata de A Hungry Blog, un cuenta que comenzó como un 'hobby' y con la que ya lleva casi seis años. En este tiempo, se ha ido inclinando por menos actualizaciones, pero mas reposadas, y por una creciente preocupación por aspectos nutricionales. Así, sus recetas abogan sobre todo por una comida natural, casera y con pocos azúcares. La calidad de la fotografía es para ella, también, muy importante.

Soul in the kitchen

Cladia cumple dos años al frente de Soul in the Kitchen, una de las cuentas más exitosas del panorama gastronómico local. Muy conectada con las nuevas tendencias gastronómibcas, sobre todo en lo que tiene que ver con lo saludable, esta zaragozana cuenta que pone el acento sobre todo en "la variedad de las recetas y calidad de las fotos". "Mi cocina es muy actual, con ingredientes de temporada y para la vida cotidiana, normalmente lo que publico es lo que he comido yo ese día. Intento que las herramientas e ingredientes estén a disposición de la gente, que pueda cocinar con lo que todos tenemos en casa"

Con las zarpas

Otra veterana cuenta que tiene detrás a Paula Durán. Ella, como sus compañeros, también discurre por el camino de la sencillez, con alimentos y condimentos fáciles de encontrar en el supermercado o en las tiendas a granel "que me encantan". En su caso, muestra su predilección por lo local: "Muchas de mis recetas son comidas internacionales que yo cocina con ingredientes aragoneses". Pone de ejemplo un 'tartifle', un plato francés que ella prepara con longaniza aragonesa, o un 'pulled pork', que ella convirtió en pulled lamb con ternasco. Sus fotos, muy cuidadas y luminosas, son uno de los claros activos de esta cuenta que Paula, en realidad, considera una "sucursal de la central, que mi blog".

Ambar.Guadix

La opción dulce de este recetario en Instagram. La joven Ámbar da rienda suelta a su pasión por los postres con esta cuenta que reúne el alfa y el omega de los lamineros. Hay tartas, bollos y, sobre todo, muchas opciones chocolateras, "las que más 'me gusta' reciben.