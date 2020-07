¿Ganas de cocinar? Prueba a hacer con los niños esta tarta helada de mango

Si durante el confinamiento fuisteis de los que siempre teníais apuntado en la lista de la compra harina y no dabais abasto con el horno, este verano no dejéis de hacer una de las tareas domésticas en la que los pequeños pueden ayudar y que les ayuda a adquirir hábitos saludables, así como a fomentar su autonomía y autoestima. Os proponemos una receta muy refrescante, tarta helada de mango, una fruta que tiene mucha fibra y vitaminas. Además, no requiere encender el horno, algo que se agradece en época estival.

Toma buena nota de lo que necesitas antes de comenzar.

Ingredientes: Tres mangos maduros

400 ml de nata para montar

250 ml de leche condensada

Galletas tostadas

Una vez que cuentas con todos los elementos, sigue los siguientes pasos. Y recuerda, antes de ponerte con las manos en la masa, es muy importante que te laves bien las manos con agua y jabón.

1 Monta la nata Monta en un bol la nata líquida. Puedes hacerlo con una varilla manual o eléctrica. Ten en cuenta que para montar la nata es fundamental que esta esté muy fría. Añade después la leche condensada y vuelve a batir. Una vez lista, resérvala para después.

2 Coloca papel antiadherente Prepara el recipiente que vayas a utilizar forrándolo con papel antiadherente, de horno o, si prefieres, úntalo con mantequilla y espolvorea con harina. El objetivo es que no se pegue cuando se saque del molde.

3 Pon una base de galletas Coloca galletas tostadas hasta que cubras toda la base. Una vez listo, añade la mezcla de la nata y la leche condensada que tenías reservada y extiéndela formando una fina capa. Si se prefiere, se puede sustituir la base de galletas por un bizcocho fino (eso sí, tendrías que encender el horno).

4 Corta los mangos a rodajas Pela los tres mangos, pártelos en rodajas y pon una capa encima de la mezcla que has extendido previamente. Repite el proceso colocando de nuevo una capa de galletas y otra vez la mezcla extendida. Termina con una capa de rodajas de mango arriba.





5 Ponla a refrigerar Mete al congelador la tarta durante al menos cuatro horas. Dependerá de la potencia de tu refrigerador. Cuando la saques, córtala en porciones y disfruta de su sabor. ¡Que aproveche!

