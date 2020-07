Tres motivos para aficionarte al pan casero (y un truco para amasar el mejor)

Controlar lo que comemos (apps de por medio) se ha convertido en el día a día de numerosos españoles que se han dado a la vida realfooder. O, lo que es lo mismo, que han decidido apostar por una alimentación saludable y equilibrada en la que las recetas caseras asumen un protagonismo olvidado para dejar de lado los ultraprocesados que perjudican nuestra salud. Así, ya no vale con preparar menús semanales en los que lo único 'handmade' viene de la mano de primeros y segundos platos, también hay que asegurarse que básicos como los cereales, las galletas o los yogures no incluyen ingredientes inecesarios para su elaboración.

El pan también entra en este juego, pues, según donde se adquiera, los productos que se utilizan para su elaboración pueden no ser de calidad (¡hola, harinas refinadas!). Por eso, hay muchos que ya se han lanzado a prepararlo en casa, disfrutando de las ventajas indudables de esta receta (y, no, no solo nos referimos al olor a recién hecho).

Tres ventajas de hacer pan casero

1 La calidad de la harina importa El imperio del 'realfood' nos ha enseñado que no todos los ingredientes son de calidad y que hay que buscar aquellos que, a la larga, no suponen una merma para nuestra salud. Las harinas refinadas formarán parte del pasado si te decides a hacer pan en casa, ya que podrás elegir la variedad que más le compensa a tu dieta. 2 De muchos ingredientes De trigo, centeno, harinas integrales, con pasas o nueces, de plátano o, incluso, de chocolate. Una de las ventajas indudables de hacer pan en casa es que nos invita a desarrollar nuestra creatividad culinaria, a ponerla en marcha y, por supuesto, a disfrutarla. 3 Un sabor inconfundible Aunque hay panaderías espectaculares salpicando la geografía española, pocas cosas hay más gratas que disfrutar de una receta para chuparse los dedos hecha por nosotros mismos. Además, hacer este básico en casa no nos exime de visitar nuestro establecimiento favorito entre semana para, llegado el sábado, convertirnos en maestros panaderos.

¿Y el truco?

Aunque la receta del pan casero no es complicada, toda ayuda es bien recibida. Por ello, hemos rastreado qué nos ofrecía la tecnología para esta (deliciosa) tarea y hemos encontrado un extenso catálogo de panificadoras en Amazon; y, entre ellas, destaca una de Moulinex a muy buen precio. Un pequeño electrodoméstico con el que te aseguramos que la labor será más rápida y fructífera, pues es capaz de amasar, fermentar y hornear el pan en un mismo recipiente, asegurando, por supuesto, un resultado para chuparse los dedos.

La panificadora, de Moulinex. Amazon

Cabe destacar que, además de ser apta para preparar multitud de recetas paneras (entre las que se incluyen aptas para celíacos o adecuadas para la Operación bikini), la característica que más nos gusta de esta Moulinex es su temporizador, pues nos permite añadir los ingredientes la noche anterior, irnos a dormir y disfrutar de pan recién hecho a la hora del desayuno.

En Heraldo buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.