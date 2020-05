Qué tiene que tener una batería de cocina completa (y cómo conseguirla por menos de 55 euros)

Las sartenes, las ollas y las cacerolas son elementos imprescindibles en cualquier cocina. Aunque los más expertos te convencerán de que no existe chef que se precie que no cuente con otros utensilios como robots de cocina o algunos 'gadgets' para apostar por la comida saludable, con estos, lo cierto es que los primeros son básicos para hacer nuestros pinitos en la cocina... ¡y hasta para triunfar en ella! Así, no hay recetario al que no se le pueda sacar partido en una sartén y en una olla. Y, para conseguirlo, los trucos con los que cocinan nuestros padres también pueden ayudarnos.

Dada la importancia que estos elementos tienen en la cocina, es importante saber cómo conservarlos. Desde conocer cuál es la mejor forma de limpiar nuestras ollas para que parezcan como nuevas y hasta ser conscientes de que no debemos meter las sartenes al lavavajillas u otros errores que cometemos con ellas. Pero llega un momento que, por muchas alegrías culinarias que nos hayan dado, llega el momento de jubilarlos y ponerse en búsqueda (y captura) de una nueva batería de cocina que llene el vacío que deja la anterior y que nos siga ayudando a sorprender en la mesa.

Si este es tu caso...¡hoy estás de enhorabuena! Buceando en el catálogo de Amazon hemos encontrado una completa batería que incluye 11 artículos para renovar tus utensilios de cocina más usados. Además, están avalados por una marca de calidad, San Ignacio, y tienen la etiqueta ‘Amazon’s choice’, gracias a su buena relación calidad-precio. De hecho, puedes conseguir esta promoción por menos de 55 euros. ¿No crees que es el momento de renovarse?

Esta batería incluye ollas, utensilios y táperes. Amazon

¿Qué incluye esta batería de cocina?

Cuatro cazuelas. De acero inoxidable y detalles en color cobre, este juego de cazuelas (con tapa de vidrio incluida) está compuesto por cuatro modelos de diferentes tamaños (16-18-20-24, de diámetro) que, además de ser aptas para todo tipo de fuegos, incluido inducción, incluyen en el interior escalas medidoras para poder hacer con precisión cada receta.

De acero inoxidable y detalles en color cobre, este juego de cazuelas (con tapa de vidrio incluida) está compuesto por cuatro modelos de diferentes tamaños (16-18-20-24, de diámetro) que, además de ser aptas para todo tipo de fuegos, incluido inducción, incluyen en el interior escalas medidoras para poder hacer con precisión cada receta. Tres utensilios de cocina. Para facilitar cada cocinado, esta batería incluye un cazo para sopa, una espátula ranurada y un cucharon, todos ellos con cabezales de nylon con certificados alimentarios. Resistentes al calor y diseñados para no dañarán ollas ni sartenes, los tres incluyen mangos huecos de acero inoxidable y una práctica asa para colgar.

Para facilitar cada cocinado, esta batería incluye un cazo para sopa, una espátula ranurada y un cucharon, todos ellos con cabezales de nylon con certificados alimentarios. Resistentes al calor y diseñados para no dañarán ollas ni sartenes, los tres incluyen mangos huecos de acero inoxidable y una práctica asa para colgar. Un set de táperes. Con la previsión de un posible 'batchcooking', este juego de cazuelas incluye, además, un set de cuatro fiambreras de diferentes tamaños fabricadas en plástico translúcido y con tapas herméticas con detalles para ajustar en silicona. Apilables, para ahorrar espacio, y resistentes al paso del tiempo, los cuatro táperes tienen sistemas de fácil apertura y son aptos para el microondas.

En Heraldo buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.