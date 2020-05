Taurus lanza una promoción especial y rebaja 400 euros uno de sus robots de cocina más deseados

Cocinar es, sin duda alguna, la tarea de casa de la que más disfrutamos la mayoría. Si bien es cierto que muchos se niegan a aprender a hacer un menú básico para subsistir durante una semana completa, son más los que estos días han sacado a relucir unas dotes culinarias propias de un estrella Michelin y los que han preparado con nota los postres virales que se han adueñado de las redes sociales. Sin embargo, esta inmersión entre fogones, también les ha llevado a suspirar por esos pequeños electrodomésticos que facilitan los procesos y mejoran los resultados, pero que exigen una inversión que no siempre viene bien.

También abundan, no obstante, los que no cejan en su empeño de disfrutar, por ejemplo, de los robots de cocina de cocina que hemos visto en casa de muchos chefs a través de las redes sociales y que, por ello, se pasan los días rastreando posibles ofertas con las que ahorrarse unos cuantos euros en la compra. Pero, ¿de verdad hay que esperar medio año hasta que el 'Black Friday' vuelva a nuestras vidas? La respuesta es no y tenemos una buena prueba de ello.

Taurus ha rebajado uno de sus robots más deseados, el MyCook Touch Black Edition, un 40%, lo que supone un descuento de 400 euros que, desde luego, lo convierte en una de las ofertas más atractivas del sector. Y es que este pequeño electrodoméstico promete acciones todoterreno, conexión wifi y pantalla táctil con acceso a un recetario de más de 8.000 platos con los que lucirse en la cocina y en la mesa. Eso sí, este descuento va de la mano de una promoción limitada, así que, no dudes demasiado y comprueba tú mismo que merece (y mucho) la pena.

Así es MyCook Touch Black Edition de Taurus. Taurus

Cinco prestaciones que lo convierten en un objeto de deseo

1 Fácil de usar Este modelo cuenta con una pantalla táctil de siete pulgadas que nos facilita aprender a sacarle el máximo partido al robot. De hecho, entre sus funciones, cuenta con un centro de ayuda con video tutoriales de apenas 30 segundos. Además, su conexión wifi nos permite acceder a un completo recetario en constante actualización. 2 Un robot totalmente equipado La jarra del robot cuenta con varios complementos y accesorios para poder cocinar con diversas técnicas y con mayor facilidad. Así, tiene un conjunto de cocción al vapor, un colador, una paleta mezcladora y una espátula. También incorpora un elemento indispensable en cualquier cocina, una balanza de precisión que nos permite medir los alimentos cuando se vierten sobre la jarra. 3 Cocinado por inducción Para llevar a cabo todas las recetas, el MyCook Touch Black Edition emplea el sistema de inducción que alcanza un máximo de 140º y es capaz de mantener una temperatura constante para, así, ofrecer el método más eficiente. 4 Diversas técnicas para cocinar Este ‘gadget’ cuenta con 10 velocidades programables (y una extra más potente para las texturas más finas) con las que se pueden llevar a cabo múltiples elaboraciones, pero, además, es capaz de cocinar con diversas técnicas para hacer bases de recetas, entre ellas, sofreír, amasar, moles, pulverizar, picar y emulsionar. 5 Una apuesta por la salud La mayoría de recetas incluidas en la nube cuentan con información nutricional para que el usuario sepa los datos sobre la receta que va a preparar que, además, están respaldados por profesionales.

