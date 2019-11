Gran Vos, sinónimo de gran vino

El Gran Vos de Viñas del Vero es el reserva de esta bodega del grupo González Byass adscrita a la D. O. Somontano. Su misma denominación no engaña respecto a lo que contiene la botella, pues Gran Vos significa ‘gran vino’ en aragonés antiguo. Y es lo que hay: un gran vino, añada tras añada, aunque esta de 2013, que acaba de salir de la bodega, supera, si cabe, a sus predecesoras. O, al menos, a mí así me lo parece, pues no se pueden hacer más que elogios a un vino que está hecho para que tenga una larga vida futura y, sin embargo, concede ya en estos momentos el máximo placer gustativo a quien quiera disfrutarlo.

Está elaborado con las mejores uvas tintas que llegan a la bodega durante cada vendimia, de diferentes variedades y también de distintas parcelas que Viñas del Vero posee a lo largo y ancho del término municipal de Barbastro y de otros limítrofes. El vino estuvo quince meses en barricas nuevas de roble francés en paciente crianza con el fin de darle estructura y vida durante mucho tiempo.

Presenta un precioso color y un aspecto brillante con capa cerrada cuando se lleva a la copa, alertando a los sentidos de que nos va a regalar las mejores sensaciones.

En nariz nos ofrece una atractiva paleta aromática dotada de gran cantidad de matices, con mucha complejidad y elegancia. Y al llevarlo a la boca responde a todo lo que esperamos de un vino de esta calidad: sabroso, carnoso, largo y completamente redondo, todo un portento enológico. Tiene un grado alcohólico del 14%.

Su precio de venta al público recomendado es de unos 17 euros. Es recomendable servirlo a unos 16 grados centígrados para disfrutar plenamente de todas sus cualidades.