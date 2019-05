Así es la pizza de casi 3.000 calorías que triunfa entre los turistas ingleses

Si bien es cierto que son muchos los estudios que concluyen que el desayuno es la comida más importante del día, no ocurre lo mismo con la lista de alimentos que deben formar parte de ella. Así, mientras que desde Harvard aseguran que lo mejor es un bol de yogur con fruta, otros prefieren degustar la avena en todos sus formatos o incluso disfrutar de una pizza. Y es que, según la dietista inglesa Chelsey Amer, este bocado de origen italiano (y fama internacional) tiene una cantidad menor de azúcares añadidos que otras propuestas más comunes a la hora de desayunar, como los cereales o la bollería.

Quizá este sea el motivo por el que un bar de Benidorm, el Good Times Bar & Grill, ha decidido apostar por esta receta para llamar la atención de su clientela, en su mayoría británicos que disfrutan del sol y del mar en la Costa Blanca. Este establecimiento ha lanzado una pizza que lleva todos los ingredientes que pueden esperarse en un desayuno popular inglés, lo que incluye judías, salchichas, beicon, tomate asado, dos huevos fritos y salteado de champiñones.

Uno de los datos más sorprendentes de la 'English breakfast pizza', nombre con el que se ha bautizado este plato, es la suma de calorías que aporta a quien logra acabársela: hasta 2.600. Una cantidad muy poco recomendable si se tiene en cuenta que, de media, una persona debe consumir entre 1.600 y 2.000 a través de una dieta equilibrada y variada. Y es que, tal y como apunta el diario británico 'Mirror', disfrutar de esta pizza equivaldría a devorar unas cinco Big Mac.

Acogida en redes sociales

Si bien es cierto que la publicación en Facebook no ha tenido gran alcance (apenas cuenta con una veintena de comentarios), la pizza de este bar ha conseguido el favor de los medios ingleses, entre ellos 'Mirror' o 'The Sun', que no han dudado en hablar de este invento 'made in Spain', pero inspirado en el archiconocido desayuno inglés.