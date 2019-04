¿Cuáles son las recetas más estropeadas de la gastronomía española?

La gastronomía española es, sin duda alguna, una de las más populares a nivel internacional. Según un estudio de Croqueta Rica, el gazpacho, la fabada, las tapas, el cordero asado o los churros son solo algunas de las especialidades favoritas de aquellos que se animan a conocer nuestro país y su cultura, aunque, no por ello las más reproducidas cuando vuelven a casa. Así, la paella valenciana o la tortilla de patatas son el blanco de la mayoría de sus errores culinarios, pues no entienden que para nosotros, su preparación es casi un ritual y no hay fallo que pase desapercibido. ¿Haremos lo mismo nosotros con las recetas que seguimos de otros países, como el sushi o la pasta?

¿Aberraciones contra la gastronomía nacional o genialidades?

1 Paella, como ingrediente Sí, la cadena PizzaHut ha llegado a ofrecer en Polonia una pizza especial de paella. ¿Aberración? Por supuesto, pero no es la única. También se vende con chorizo, siguiendo la receta del popular chef Jamie Oliver, bien picante o en sándwich. 2 Tortilla, con "cosas" Una cosa es debatir si la verdadera tortilla de patatas es con o sin cebolla; incluso podemos llegar a plantearnos añadirle queso o chorizo... Pero, ¿te comerías un bocadillo de tortilla con caldo de carne o con beicon, patata y una buena cucharada sopera de salsa de anchoa? Puede que tú no, pero en Japón esta es la manera de disfrutar de la gastronomía española. ¿Haremos lo mismo con el sushi? 3 Chorizo, ¿en el gofre? Aunque la escasa cultura del gofre en España dicta que este se come caliente y con acompañamientos dulces (sobre todo si estos son chocolate o helado de vainilla), en otros países los 'waffles' son muy populares. Así, en Estados Unidos, en Kentucky, comer 'Gofres españoles' implica hacerlo con chorizo picante y moras. 4 ¿Empanada o quiche? Una de las bondades innegables de la empanada es que puede rellenarse de muchas cosas: bonito, carne, bacalao, zorza, zamburiñas... Sin embargo, y aunque en España no todos los ingredientes parecen combinar con esta preparación gallega, en otros países se pueden encontrar algunas a base de pato, cerdo con pimientos o habas con pimientos.